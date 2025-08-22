Congo-Kinshasa: Haute Cour militaire - François Beya acquitté

21 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

François Beya, ancien Conseiller spécial du Chef de l'Etat en matière de sécurité a été acquitté ce jeudi 21 août par la Haute Cour militaire.

Ses coaccusés, colonel Kalenga et Twadi Sekele ont été également acquittés.

Seuls les colonels Tambwe Lily et Cipata Tite ont été condamnés à 17 mois de prison pour violation des consignes en se déplaçant à Kasangulu sans autorisation. Toutefois, ayant déjà purgé leur peine en détention préventive, ils ne retourneront pas en prison.

L'ex-patron du Conseil national de sécurité était poursuivi depuis juin 2022 pour complot contre le Président de la République, offense à celui-ci, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline et violation des consignes. Les juges ont estimé que les faits n'étaient pas établis.

Arrêté en février 2022 dans des circonstances spectaculaires, François Beya était considéré comme une figure influente du renseignement congolais, ayant servi sous Mobutu Sese Seko, Joseph Kabila père et fils, puis Félix Tshisekedi. Son arrestation avait suscité de nombreuses interrogations sur les luttes internes au sein du pouvoir et les tensions dans les services de sécurité.

Après plus de trois ans de procédure, ce verdict marque la fin d'un dossier sensible, qui aura alimenté les débats sur la transparence judiciaire, les libertés individuelles et les équilibres politiques au sommet de l'État. François Beya, aujourd'hui âgé de 69 ans, réside en France depuis sa libération provisoire pour raisons médicales en août 2022.

