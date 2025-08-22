Afrique: Festival international de théâtre expérimental du Caire - La pièce de théâtre tunisienne « Rawdhat al-Ouchaq » en compétition officielle

21 Août 2025
La Presse (Tunis)

La pièce de théâtre tunisienne « Rawdhat al-Ouchaq », écrite et mise en scène par Moez Achouri, se prépare à concourir dans la compétition officielle du prochain Festival International de Théâtre Expérimental du Caire, qui se déroulera du 1er au 8 septembre 2025. Cette participation est soutenue par le Ministère des Affaires Culturelles et le Fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique.

La pièce réunit un ensemble d'acteurs de premier plan, dont Chehebb Chbil, Abdessalem Jmel, Nadra Toumi, Abdelhamid Ben Farah, Bouker Ghennay, Koussay Ben Sennoussi, Mohamed Safina, Khloud Amouna, Maamoun Ben Ali, Kamal Zahiyou et Rachid Azzouz.

Avec une approche esthétique axée sur la poésie et une dramaturgie visuelle intense, la pièce explore des questions humaines et intellectuelles.

La présentation de « Rawdhat al-Ouchaq » au Caire sera une occasion de mettre en avant la contribution du théâtre tunisien au développement des expériences théâtrales expérimentales et de renforcer la présence culturelle de la Tunisie sur la scène arabe et internationale.

