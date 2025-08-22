Afrique: Nigéria - Un tunisien accusé de cyberterrorisme expulsé

L'agence anti-corruption du Nigéria a annoncé ce jeudi l'expulsion de 50 citoyens chinois et d'un citoyen tunisien qui ont été condamnés pour cyber-terrorisme et fraude sur internet. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une campagne menée contre des réseaux de cybercriminalité dirigés par des ressortissants étrangers.

Dans un communiqué, le porte-parole de la Commission des crimes économiques et financiers, Dele Oyewale, a déclaré que 102 personnes ont été expulsées depuis le lancement de la campagne en partenariat avec le service de l'immigration, le 15 août dernier.

Il a ajouté que les ressortissants chinois et le Tunisien faisaient partie des quelque 200 étrangers arrêtés à Lagos, la capitale commerciale du Nigéria, lors d'un raid visant l'un des plus grands réseaux de cybercriminalité du pays.

À la fin de l'année dernière, la commission avait déjà arrêté près de 800 personnes dans un bâtiment à Lagos, considéré comme le centre d'opérations d'escrocs qui attiraient leurs victimes pour leur extorquer de l'argent en vue d'investissements dans de fausses crypto-monnaies.