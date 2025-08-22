Tunisie: « Dis maman, dis papa » - Une initiative tunisienne pionnière pour parler de consentement aux tout-petits

Comment parler de consentement aux enfants dès leur plus jeune âge ? C'est la question centrale à laquelle répond le projet innovant « Dis maman, dis papa », présenté par la pédopsychiatre Khadija Boughzaia sur RTCI. Lors de son passage à l'antenne le 21 aout 2025, la spécialiste a détaillé cette initiative 100% tunisienne et inclusive, conçue pour offrir aux parents et aux professionnels de l'éducation des outils accessibles afin de sensibiliser les enfants à des thématiques sociétales essentielles.

C'est lors de cette intervention radiophonique que la docteure Boughzaia a expliqué comment le projet repose sur trois valeurs fondamentales : l'inclusion, le respect et l'éducation universelle. Le premier tome de la collection, intitulé « Dis maman, dis papa, qu'est-ce que le consentement ? », a été conçu avec son expertise pour accompagner les enfants dès l'âge de quatre ans. L'ouvrage se décline en plusieurs formats pour garantir son accessibilité : dialecte tunisien, français, anglais, mais aussi braille, langue des signes tunisienne et version audio.

Cette initiative représente une avancée significative dans la manière d'aborder l'éducation affective des enfants en Tunisie, grâce à une approche inclusive qui dépasse le cadre traditionnel du livre pour créer un véritable espace d'échange et de construction communautaire.