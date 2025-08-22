Tunisie: Zanzeri invite les grandes entreprises japonaises à investir au pays

À l'occasion de la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9) à Yokohama, la cheffe du gouvernement Sara Zafrani Zanzeri a rencontré le président de l'Association japonaise pour l'économie et le développement en Afrique, Tetsuro Yano, ainsi que des représentants de grandes entreprises japonaises, dont le président du Keizai Doyukai et le vice-président de Toyota Tsusho. L'ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, et des responsables gouvernementaux étaient également présents.

Lors de ces rencontres, la cheffe du gouvernement a réaffirmé la volonté de renforcer la coopération Tunisie-Japon et a présenté les opportunités d'investissement dans le pays, notamment dans les secteurs prioritaires pour la Tunisie. Elle a assuré que toutes les mesures seraient prises pour lever les obstacles pouvant freiner les investisseurs et a invité les entreprises japonaises à s'implanter ou à étendre leurs activités en Tunisie.

Les représentants des entreprises japonaises ont exprimé leur satisfaction concernant le climat des affaires tunisien et ont confirmé que le pays reste une destination d'investissement prometteuse.