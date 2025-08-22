Tunisie: Zanzeri invite les grandes entreprises japonaises à investir au pays

21 Août 2025
La Presse (Tunis)

À l'occasion de la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9) à Yokohama, la cheffe du gouvernement Sara Zafrani Zanzeri a rencontré le président de l'Association japonaise pour l'économie et le développement en Afrique, Tetsuro Yano, ainsi que des représentants de grandes entreprises japonaises, dont le président du Keizai Doyukai et le vice-président de Toyota Tsusho. L'ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, et des responsables gouvernementaux étaient également présents.

Lors de ces rencontres, la cheffe du gouvernement a réaffirmé la volonté de renforcer la coopération Tunisie-Japon et a présenté les opportunités d'investissement dans le pays, notamment dans les secteurs prioritaires pour la Tunisie. Elle a assuré que toutes les mesures seraient prises pour lever les obstacles pouvant freiner les investisseurs et a invité les entreprises japonaises à s'implanter ou à étendre leurs activités en Tunisie.

Les représentants des entreprises japonaises ont exprimé leur satisfaction concernant le climat des affaires tunisien et ont confirmé que le pays reste une destination d'investissement prometteuse.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.