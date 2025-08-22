Congo-Kinshasa: Le général-major Padiri à Bandundu pour évaluer la traque des insurgés Mobondo

Le général-major Jonas Padiri Muhizi, commandant de la 11e région militaire des FARDC, est arrivé le mercredi 20 août à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, dans le cadre d'une mission d'évaluation des troupes engagées dans la traque des insurgés Mobondo, actifs dans plusieurs zones de la province.

Durant son séjour, le général Padiri, également commandant des opérations Ngemba, prévoit une série de rencontres stratégiques avec :

Les officiers militaires déployés dans la région,

Les services de sécurité,

Les autorités locales.

Ces échanges visent à faire un état des lieux de la situation sécuritaire, renforcer la coordination des opérations militaires et motiver les troupes engagées sur le terrain.

La présence du général Padiri est perçue comme un message fort adressé aux populations locales et aux groupes armés. Elle témoigne de la détermination des FARDC à restaurer la paix et à garantir une sécurité durable dans le Kwilu, où les miliciens Mobondo continuent de semer la terreur.

Selon les autorités militaires, des efforts sont en cours pour éradiquer l'activisme de cette milice, responsable de nombreuses exactions et déplacements de populations depuis 2022.