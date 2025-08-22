Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Tensions à Kahumiro à la suite des opérations de traque menées par le M23

La localité de Kahumiro, située dans la zone du parc national des Virunga près de Kibirizi, territoire de Rutshuru, est le théâtre de violents affrontements depuis le 20 août 2025, opposant les rebelles AFC-M23 aux combattants Wazalendo et à des présumés éléments des FDLR.

Selon plusieurs sources locales, les rebelles du M23, sous le commandement de Makenga, ont lancé une opération de traque contre des présumés rebelles FDLR. Toutefois, des leaders communautaires affirment qu'il n'y aurait plus de présence active des FDLR dans cette zone.

Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues jusqu'au matin du jeudi 21 août, semant la panique parmi les populations locales, notamment celles qui fréquentent la zone pour des activités agricoles.

Civils pris pour cibles

Les affrontements ont eu des conséquences dramatiques pour les populations civiles. Des sources locales évoquent une dizaine de morts parmi les habitants, principalement des Hutus et autres ethnies locales de la chefferie de Bwito. Environ des centaines de ménages ont fui vers Kibirizi et d'autres villages voisins.

Cette situation survient en pleine période de récoltes et au début d'une nouvelle saison culturale, aggravant la précarité alimentaire et économique des familles rurales.

Des notables locaux appellent à une intervention urgente des autorités congolaises et de la communauté internationale pour protéger les civils et garantir le respect des droits humains. La zone de Rutshuru reste l'une des plus instables du Nord-Kivu, avec des affrontements récurrents entre groupes armés malgré les appels au cessez-le-feu.