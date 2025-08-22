Un grave incident s'est produit ce jeudi 21 août à Kinshasa, dans la commune de Masina, lorsqu'un militaire de la Garde républicaine, visiblement en état d'ivresse, a provoqué des tirs accidentels à bord d'un bus TRANSCO en circulation sur le réseau urbain.

Selon le directeur d'exploitation de TRANSCO, le militaire avait embarqué dans le bus n°1026 sans avoir sécurisé son arme. Alors que le véhicule traversait la zone près du marché de la Liberté, les secousses ont déclenché plusieurs tirs involontaires.

« Ce dernier a laissé la sûreté de son arme ouverte. Avec les secousses du véhicule sur le trou de la chaussée à Masina Bitabe, des tirs accidentels se sont déclenchés causant trois blessés graves. Les blessés graves ont été acheminés à l'hôpital Roi Baudouin », a-t-il expliqué.

Les trois personnes blessées, dont une femme atteinte à la cuisse, ont été évacuées vers l'hôpital Roi Baudouin. Le bus, endommagé par les tirs, a été ramené au dépôt 1 de Masina avec difficulté. Un témoin, membre du personnel de TRANSCO, a décrit une scène de panique :

« Nous avons échappé à la mort. Un militaire de la Garde républicaine est entré dans le bus avec son arme. La première balle a atteint une dame au niveau de la cuisse. Le bus était rempli de sang ! »