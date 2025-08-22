Tunisie: Saber Rebaï clôt la 45e édition du Festival International de Sfax - Un air de fin d'été

Accompagné de son orchestre dirigé par le maestro Kais Melliti, Saber Rebaï est monté sur scène vers 22h15. Durant deux heures, il a interprété un répertoire varié, mêlant ses titres les plus connus à des chansons issues du patrimoine musical tunisien.

La 45e édition du Festival international de Sfax s'est achevée mardi soir, au théâtre d'été de Sidi Mansour, par un concert de l'artiste tunisien Saber Rebaï, donné à guichets fermés devant environ 8 000 spectateurs, selon des sources sécuritaires. Accompagné de son orchestre dirigé par le maestro Kais Melliti, le chanteur est monté sur scène vers 22h15. Durant deux heures, il a interprété un répertoire varié, mêlant ses titres les plus connus à des chansons issues du patrimoine musical tunisien.

Le concert a débuté avec « Ya Mdallal », un de ses morceaux emblématiques, avant d'enchaîner avec plusieurs chansons de différentes périodes de sa carrière, parmi lesquelles « Ya Dalloula », « Meziana », « Tamannayt », « Bibasata », « Ma Tebkich » ou encore « Achiri El Ghali ». Il a également revisité ses débuts avec des titres comme « Sarkha » (grâce auquel il avait obtenu le micro d'or en 1997), « Ana Ikhtartak min million » ou « Wala Kelma ».

Le concert a également été l'occasion de rendre hommage à la chanson tunisienne classique, notamment avec des oeuvres interprétées par la regrettée Saliha, telles que « Yalli bo'dek dhaya'a fikri » ou « Ya laimi aala ez-zine ».

Saber Rebaï a profité de cette prestation pour présenter au public deux de ses récentes productions : « Matha law kunt » et « Chaïkh ». Le concert s'est conclu avec les morceaux « Sidi Mansour » et « Ya Bouakazine », interprétés dans une ambiance rythmée. À l'issue du spectacle, l'artiste a exprimé sa satisfaction d'avoir chanté dans sa ville natale, soulignant l'importance de ce rendez-vous, qui requiert, selon lui, une préparation particulière afin de répondre aux attentes du public sfaxien.

Interrogé sur ses projets, il a indiqué travailler sur de nouvelles chansons en arabe tunisien, levantin et du Golfe, parmi lesquelles un titre libanais intitulé « Tayer ». Il prévoit également de revisiter le patrimoine musical de l'archipel de Kerkennah. Concernant l'idée d'un concert de soutien au Club Sportif Sfaxien, Saber Rebaï a rappelé avoir proposé cette initiative l'année précédente, sans suite concrète à ce jour.