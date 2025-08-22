Afrique: Tunisie/Côte d'Ivoire - Coopération renforcée à TICAD 9

La cheffe du gouvernement, Sara Zaafrani Zenzri, a tenu ce jeudi, au centre de conférences de Yokohama au Japon, une rencontre avec le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Robert Beugré Mambé.

Elle a salué les relations existantes entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, qui célèbrent cette année le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, tout en exprimant sa pleine disposition à oeuvrer pour le renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines d'intérêt commun, selon ce qu'a indiqué la page officielle de la Présidence du Gouvernement sur Facebook.

La cheffe du gouvernement a souligné l'importance de tenir, dans les meilleurs délais, la 9e session de la Grande Commission mixte en Tunisie, dans le but de consolider la coopération bilatérale. Elle a, dans ce cadre, appelé à un élargissement et une diversification des domaines de coopération, afin qu'ils englobent de nouveaux secteurs prometteurs.

Pour sa part, le Premier ministre de Côte d'Ivoire a exprimé sa satisfaction quant au niveau des relations établies entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, saluant les compétences et les entreprises tunisiennes présentes en Côte d'Ivoire.

Il a également fait part de l'intérêt de son pays à développer et à élargir la coopération bilatérale pour inclure la recherche scientifique agricole, les études en ingénierie, la formation touristique, la numérisation, les industries agroalimentaires et l'artisanat.