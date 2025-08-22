Tunisie: Zenzri - « Le pays, hub stratégique pour le commerce et l'investissement »

La cheffe du gouvernement, Sara Zaafrani Zenzri, a déclaré ce jeudi, lors d'une allocution adressée aux hommes d'affaires et entreprises japonaises dans le cadre de l'événement « Discover Tunisia », organisé au centre de conférences de Yokohama à l'initiative de la Jeune Chambre Économique de Yokohama à l'occasion de la TICAD 9, que la position géographique de la Tunisie en a fait un centre d'attraction pour le commerce et l'investissement.

Elle a ajouté que la Tunisie, en tant que porte de l'Afrique et pays ouvert sur la Méditerranée, a renforcé son rôle stratégique dans l'interconnexion entre les marchés européens, africains et arabes, en constituant un pôle d'attraction essentiel vers l'Afrique, notamment à travers la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et le COMESA (Marché commun de l'Afrique orientale et australe).

La cheffe du gouvernement a également affirmé que le climat de stabilité dont jouit la Tunisie dans ses dimensions politique, sociale et économique a constitué un levier essentiel pour créer une dynamique commerciale propice à l'investissement dans divers secteurs, tels que le tourisme, l'éducation, la numérisation, les technologies émergentes, la santé, la banque, les mines et la pharmacie. Elle a souligné dans ce cadre la nécessité de renforcer la protection sociale et sanitaire, de soutenir l'économie circulaire, d'encourager les énergies renouvelables et de promouvoir une meilleure gouvernance de l'eau et de l'énergie, en vue de réduire les importations et de renforcer l'autosuffisance.

Dans le même contexte, elle a annoncé que la Tunisie accueillera du 4 au 8 novembre 2025 le Congrès mondial des Jeunes Chambres Économiques, qui mettra en valeur la contribution positive des investissements japonais à l'économie tunisienne. Ce sera également une occasion de mettre en lumière l'authenticité, la profondeur historique et la richesse culturelle de la Tunisie.

Elle a salué à cette occasion la dynamique du partenariat tuniso-japonais et l'évolution du travail commun en faveur de l'avenir du continent africain, rappelant que la Tunisie avait accueilli en 2022 la TICAD 8, ce qui appelle à exploiter les opportunités dans tous les domaines afin d'instaurer un partenariat durable.

Elle a souligné que la déclaration conjointe signée en 2022 entre le président de la République, Kaïs Saïed, et le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, reflétait la volonté politique des deux pays de renforcer la coopération et de promouvoir l'action commune en faveur du développement de l'Afrique.

Par ailleurs, la cheffe du gouvernement a insisté sur l'importance de l'investissement dans le capital humain, considéré comme un pilier essentiel de la planification et de la croissance économique, ainsi qu'un facteur d'ouverture optimale à l'international grâce aux compétences tunisiennes. Elle a rappelé qu'annuellement plus de 20 000 ingénieurs diplômés de Tunisie sont très recherchés par l'Europe et dans le monde entier pour leurs compétences et leur expertise.

Elle a également mentionné la présence de plusieurs entreprises japonaises implantées en Tunisie, représentant un investissement de 365 millions d'euros et offrant environ 16 000 emplois, preuve tangible de l'importance de l'investissement en Tunisie et de son rôle dans le secteur industriel.

Dans ce cadre, elle a mis en avant les réformes législatives adoptées par la Tunisie en conformité avec les conventions et standards internationaux, visant à faciliter l'investissement et protéger les investisseurs, notamment japonais. Elle a rappelé la mémorandum d'entente sur le mécanisme de cofinancement vert et le transfert de technologies, ainsi que celui relatif aux infrastructures, signés lors de la TICAD 7.

Elle a précisé que des négociations bilatérales sur l'investissement entre la Tunisie et le Japon sont en cours, et qu'un nouveau round se tiendra en octobre prochain à Tokyo, ouvrant la voie à un élargissement des partenariats tuniso-japonais-africains et à un rapprochement industriel dans des secteurs stratégiques comme l'automobile, l'électronique et les énergies renouvelables.

La cheffe du gouvernement a conclu en affirmant que de tels partenariats contribueront à consolider la dimension stratégique globale de la Tunisie, ainsi que son rôle de leader durable dans le monde des affaires, en cohérence avec les choix nationaux et dans le respect de la souveraineté nationale.