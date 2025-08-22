Tunisie: La gare de Sfax vandalisée par des malfrats - Ouverture d'une enquête pour déterminer les responsabilités

La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) a annoncé que la gare de Sfax a été la cible d'un acte de vandalisme et d'une agression par un groupe de jeunes, tôt ce matin, jeudi 21 août 2025. Cet incident s'est produit après l'arrivée du train en provenance de Tunis et à destination de Gabès, en passant par Sousse.

Les assaillants ont causé d'importants dégâts matériels, notamment la destruction complète de la façade avant de la gare, le bris de ses vitres, et l'arrachage des portes d'entrée et de sortie des voyageurs. Ils ont également vandalisé les équipements à l'intérieur de la gare, détruit les chaises de la salle d'attente, cassé les climatiseurs et les vitres des guichets de vente de billets. De plus, ils ont volé le contenu d'un kiosque et ont causé d'importants dommages au café de la gare.

Les agresseurs ont aussi détruit les équipements des toilettes et écrit des graffitis obscènes sur le mur de la gare en face du quai, tout en terrorisant les passagers et en créant un état de panique et de chaos.

Bien qu'il n'y ait pas eu de victimes, plusieurs vandales ont été arrêtés par les forces de sécurité. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons et les circonstances de cette agression, ainsi que pour évaluer les dégâts. La compagnie a déposé une plainte auprès des autorités de sécurité et travaille en coordination avec elles pour identifier et poursuivre les agresseurs en justice.

La SNCFT condamne fermement ce type d'agression, qui a causé d'importantes pertes à la gare de Sfax et retardé le voyage de près de deux heures. La compagnie appelle les citoyens à prendre en compte l'intérêt général et à contribuer à la protection des biens publics, en encadrant les jeunes et les mineurs de leur famille pour préserver les propriétés de l'État et soutenir le bon fonctionnement du service public de transport ferroviaire.