Tunisie: La date du Mouled fixée selon les calculs astronomiques

La Cité des Sciences de Tunis a émis un communiqué ce jeudi, prédisant que la commémoration de la naissance du Prophète (Mawlid al-Nabi), correspondant au 12ème jour de Rabi' al-Awwal, aura lieu le jeudi 4 septembre 2025. Cette prédiction est basée sur le fait que le dimanche 24 août 2025 marquerait le début du mois de Rabi' al-Awwal 1447, en se basant sur le principe de l'observation visuelle et du calcul astronomique.

Selon le communiqué, la plupart des pays islamiques ont adopté le samedi 26 juillet 2025 comme début du mois de Safar. Par conséquent, la recherche du croissant de lune de Rabi' al-Awwal 1447, qui correspondrait au 29e jour de Safar 1447, se ferait le samedi 23 août 2025.

D'après les calculs astronomiques, l'observation du croissant de lune de Rabi' al-Awwal 1447 ne sera possible qu'avec un télescope depuis les pays du centre et du sud du continent américain. Elle ne sera pas possible depuis les pays d'Afrique, d'Europe, ni de la plupart des pays d'Asie, étant donné que la conjonction centrale de la lune se produira le samedi 23 août 2025 à 7h06 du matin (heure de Tunis).

Étant donné que le soleil se couchera le samedi 23 août 2025 à 19h01 et la lune à 19h17 (soit 16 minutes après le coucher du soleil), et que l'altitude de la lune sera alors d'environ 3 degrés au-dessus de l'horizon avec un arc de 6 degrés par rapport au soleil, et que l'âge de la lune à Tunis sera de 11 heures et 55 minutes au moment du coucher du soleil, l'observation du croissant en Tunisie sera difficile, que ce soit à l'oeil nu ou au télescope.

La Cité des Sciences a souligné que le bureau du Mufti de la République tunisienne reste l'autorité officielle habilitée à annoncer le début des mois hégiriens et des événements religieux.