Tunisie: Ligue 1/Championnat national (3e journée) - EST - Une réaction attendue

Après deux faux pas, Kanzari et ses joueurs sont tenus de réagir face à une accrocheuse JSK.

Ce n'est pas la meilleure entame de saison possible pour l'EST, tenue en échec à deux reprises. Avec aussi une prestation pas très convaincante pour un tenant en titre.

Les soucis de l'attaque et de la défense face à l'USM notamment ont poussé Maher Kanzari à travailler davantage aux entraînements cette semaine et à penser à opérer quelques changements dans son équipe-type, et aussi dans la manière de jouer. Un déplacement périlleux à Kairouan face à une JSK qui retrouve l'élite et qui a un grand historique face aux favoris du championnat. Les « Sang et Or » le savent bien et comptent mettre toutes leurs forces dans la bataille pour engranger les trois points de la victoire et faire le bon démarrage en championnat.

Pour l'emporter, Kanzari va miser sur un plan de jeu offensif où les créateurs doivent se donner davantage et aider l'équipe à prendre l'ascendant dès le début du match. Blaili et le revenant Sasse sont appelés à offrir plus de solutions sur les couloirs avec une bonne marge de mobilité et d'initiative. Jabri, lui, devra aussi se montrer plus sobre dans ses appels et surtout saisir la moindre occasion face à un adversaire aghlabide qui musclera sa défense.

Plus de rigueur

Kanzari devra également respecter le quota des quatre étrangers sur le terrain, lui qui dispose d'un nombre élevé de joueurs étrangers. L'éventuel retour de Sasse à droite se fera aux dépens de Konaté ou Ogbelu, étant donné que Blaili et Tougai demeurent intouchables. A l'entrejeu, ce sera un ballotage entre Guenichi et Tka (lancé au dernier match face à l'USM).

En défense, pas de changements attendus même si ce compartiment a accusé le coup vendredi dernier avec maintes erreurs de placement et d'attention. Meriah et Tougai auront aussi un rôle en relance et dans la réduction des espaces face aux contres adverses. L'EST compte sur ce déplacement à Kairouan pour se relancer en championnat et éviter de s'enliser si un des deux leaders actuels l'emporte. Plus que les choix de joueurs, c'est l'attitude qui compte. Kanzari ne devrait pas lancer des réservistes en manque d'expérience comme il l'a fait contre l'USM. Les Derbali, Jlassi, entre autres, sont attendus selon le scénario d'un match qui compte tant pour Maher Kanzari.