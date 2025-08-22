Tunisie: Ligue 1 - Championnat national (3e journée) - ST - Enchaîner

Valider face à l'AS Soliman et surtout confirmer son renouveau. Pour le Stade, l'envol passe par le Cap Bon.

Pour son second déplacement, le Stade Tunisien ira défier cet après-midi l'AS Soliman, un Onze qui compte sur la venue des Bardolais pour se refaire une santé.

A l'épreuve du déplacement, à nouveau, le Stade entend confirmer son regain de vitalité, comme noté face à la JSK, alors qu'auparavant, lors de sa première sortie, les hommes de Chokri Khatoui ont laissé entrevoir de bonnes dispositions à Monastir. Après avoir quelque peu réduit la voilure en laissant partir plus d'un joueur cadre lors de cette période des transferts, le Stade a toutefois réalisé un mercato dynamique et tout en économies.

Entre les arrivées de joueurs libres, les retours de prêt et la recherche de bonnes pioches, le Stade a donc soigné ses finances tout en se réinventant. Du côté du Cap-Bon, le Stade tentera aujourd'hui de valider et donc de viser la passe de deux. Reste maintenant à se montrer solide derrière, entreprenant au milieu et efficace devant pour toucher au but. La charpente prend forme et les contours de l'équipe sont déjà dessinés et délimités avec une ossature en place depuis deux rencontres de L1. Que manque-t-il donc au Stade pour monter en gamme et surtout aligner les succès ? Sûrement une stratégie davantage assimilée par les joueurs et des tauliers qui retrouvent leur mordant . Avec moins de noms ronflants, mais du talent à revendre, le Stade peut toujours afficher ses ambitions, certes, mais sans pour autant considérer comme acquis un objectif réalisable si l'ensemble des composantes du club sont mobilisées.

Système maintenu

Le Stade de Khatoui s'attaque donc à l'AS Soliman en terrain hostile, forcément, sachant que les Cap-bonnais doivent impérativement valider pour ne pas s'enliser. Et pour déjouer un adversaire dont la mécanique est enrayée jusque-là, le staff ne réviserait pas son système.

Aujourd'hui, l'on retrouvera probablement Farhati dans les bois, Sahraoui et Arous dans l'axe (même si Sghaïer, Jelassi et Adissa sont disponibles), Ouerghemi en ballottage favorable avec Khalfa à droite et Mizouni sur le flanc gauche. Plus haut, autour de Smâali, Yussuf Touré et Amath Ndaw tenteront de jouer leur partition.

En attaque à présent, tout dépendra de la combinaison choisie par Khatoui. De prime abord, l'on devrait retrouver Youssef Saâfi ou le polyvalent Sajed Ferchichi à droite, Guezmir, voire Jaouadi ou encore Nacef Atoui en pointe, alors que sur le couloir gauche, ça se jouera entre Iffia et Khemissi.