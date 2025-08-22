Tunisie: Le pays intensifie ses efforts pour lutter contre la pollution plastique

En ces moments où la saison estivale tire à sa fin, il est utile de faire le point sur un volet important pour l'environnement, en général, et pour le littoral et les côtes , en particulier, où on déplore, malheureusement, la prolifération des déchets en plastique.

Pourtant, les autorités compétentes sont conscientes de la nécessité de remédier à cette situation, d'où l'annonce de l'élaboration d'une stratégie spécifique par le gouvernement tunisien, en collaboration avec la Banque mondiale, dans le but de parvenir à un idéal consistant en un littoral sans plastique grâce à des modèles économiques circulaires durables.

Ainsi, des actions ont été menées dont le projet appelé «Adoptez une plage» initié par le Fonds mondial pour la nature (WWF) consistant à collecter des données sur les déchets marins tout en identifiant les zones prioritaires et en réservant un budget estimé à près de deux millions de dinars alloués au nettoyage automatique des plages

Il convient de savoir que, dans le cadre de ses initiatives à l'échelle internationale, la Tunisie plaide pour des mesures globales contraignantes dans le but évident d'éliminer, de réduire et de gérer les matières plastiques à haut risque.

De surcroît, notre pays met tout en oeuvre, en coopération avec des pays amis et autres organisations non gouvernementales (ONG) en vue de mettre en place un traité juridiquement contraignant sur les plastiques.

Il ne faut pas oublier que le fléau de la pollution plastique a des effets hautement négatifs sur l'environnement naturel et menace les écosystèmes marins et terrestres, la santé humaine et la biodiversité, tout en ayant un impact nocif sur le tourisme, plus précisément les zones balnéaires qui perdent beaucoup de leur attrait touristique et subissent, par voie de conséquence, des pertes économiques dans divers secteurs, dont notamment la pêche.

Face à ces efforts intenses et louables au niveau national et international, on regrette l'échec des tractations menées, deux semaines durant, à Genève, destinées, en principe, à élaborer un traité contraignant contre la pollution plastique, lequel traité aurait contribué à la prise de décisions pour protéger les générations futures d'un danger rampant et imminent partout dans le monde, aussi bien pour l'environnement que pour la santé humaine.

Pourtant, les membres de la Coalition interparlementaire pour mettre fin à la pollution plastique (Icepp), dont la Tunisie fait partie, ont déploré ce revers, dû surtout à l'approche nécessaire privilégiant le consensus qui vient de bloquer un traité à la hauteur de la crise et tant attendu par le monde entier