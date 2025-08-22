Tunisie: Ligue 1 - Championnat national (3e journée) - ESS - Relever la tête

Une Étoile blessée dans son orgueil et qui voudra remporter à tout prix les 3 points, tel est le mot d'ordre pour Lassaâd Dridi et ses joueurs.

La Presse -- C'est un déplacement capital qui attend l'Étoile Sportive du Sahel aujourd'hui, avec un match périlleux sur la pelouse de l'US Ben Guerdane qui a déjà damé le pion aux Cigognes en ouverture du championnat. Cette rencontre revêt une importance particulière pour les deux équipes, mais surtout pour les Étoilés, en quête de points précieux étant la lanterne rouge provisoire de la Ligue 1. L'Étoile du Sahel, actuellement en mauvaise posture, doit impérativement s'imposer pour ne pas se laisser distancer davantage par ses concurrents directs traditionnels, notamment l'Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain.

Une victoire lui permettrait de maintenir la pression et de continuer à croire en ses chances.

Degré de forme satisfaisant

Au vu des bonnes intentions montrées en fin de partie contre le CA malgré la défaite, les joueurs de l'Étoile du Sahel se présentent donc à ce rendez-vous dans un état de forme acceptable.

Les entraînements de la semaine ont été marqués par une grande intensité et une concentration sans faille. Dridi a insisté sur l'aspect tactique, souhaitant contrer les points forts de l'US Ben Guerdane, connue pour sa combativité à domicile. Les principaux cadres de l'équipe, comme le milieu défensif Fadi Ben Choug et l'attaquant Raki Aouani, semblent reprendre un bon état de forme. Les larges choix en attaque apportent également une option supplémentaire au staff technique, offrant plus de profondeur au jeu offensif de l'équipe. Cependant, des incertitudes planent sur la présence de certains joueurs blessés ou en méforme lors des derniers matchs comme Oumar Bah et Aziz Jebali non inscrits sur la feuille de match face au CA. L'encadrement médical reste prudent et évaluera la situation au cas par cas. Quoi qu'il en soit, le groupe semble uni et déterminé à relever ce défi. Les joueurs de l'Étoile du Sahel devront faire face à la pression du stade de Ben Guerdene et garder leur sang-froid pour ne pas se laisser submerger par l'enjeu.

Aux attaquants de faire parler la poudre et sortir le grand jeu. Avec Aouani, Dhaoui, Anan, Senghor, Diao et Kanté, l'ESS ne manque pas d'atouts.

Diao opérationnel

La recrue sénégalaise Alassane Diao, en provenance de Tanzanie, a eu le feu vert pour débuter sous ses nouvelles couleurs. L'attaquant, au gabarit imposant, sera d'un apport certain aux côtés de son remuant compatriote Moussa Senghor. Ce match entre l'US Ben Guerdane et l'Étoile du Sahel promet donc d'être une bataille tactique et physique, avec un dénouement incertain. Les Étoilés sont animés de la volonté de réagir et de gagner leur premier match de la saison.