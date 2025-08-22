Tunisie: Ligue 1 - Championnat national (3e journée) - USBG - Rachat espéré

La défaite au goût très amer contre les Marsois ne peut être gommée que par un beau sursaut aux dépens des Etoilés.

Les fans de l'USBG ont été beaucoup moins surpris par la défaite par 1 but à 0 contre l'ASM que par la piètre prestation de l'équipe qui a été hors du coup. Ils se demandent comment Nidhal Khiari pouvait offrir une mauvaise copie avec un bloc très bas (dix joueurs retranchés dans leur zone et recroquevillés), avec pour seul objectif : défendre la virginité des buts du portier Lassâad Hammami.

Une stratégie suicidaire qui a été sanctionnée par un but encaissé en fin de rencontre et une défaite des plus amères. Pour Nidhal Khiari, rien ne sert de se mordre les doigts après ce passage à côté de la plaque. «Si c'était à refaire, c'est sûr que je ne procéderais pas de la même manière», reconnaît-il. «Il n'y a pas de déception plus grande pour un entraîneur que de perdre en jouant très mal», enchaîne-t-il. « Et la meilleure défense reste toujours l'attaque », ajoute-t-il.

Une empoignade qui promet

Le match d'aujourd'hui contre l'Étoile tombe à point pour Nidhal Khiari et lui donne une belle occasion pour se racheter. « Il ne faut pas avoir la mémoire courte et oublier que nous n'avons repris les entraînements que le 20 juillet », rappelle-t-il. « Et que nous n'avons pas pu compter sur toutes nos recrues jusqu'à maintenant. Borhan Hakimi est sur le point d'avoir la plénitude de ses moyens. Salah Harrabi et Idriss Mhirsi sont prêts pour ce match contre les Etoilés. Pour les matches à venir, notre dernier joueur recruté, Abdallah Amri, ex-poumon de l'entrejeu du CSS, nous aidera beaucoup sur le plan offensif.

Le groupe est donc en train de gagner en solidité et sa marge de progression dans le jeu collectif est palpable. Alors, pas question de céder à l'affolement dès le premier accident de parcours », lance-t-il dans un message de confiance aux joueurs et aux supporters. Avec trois points en deux matches, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour cette USBG qui est en train de sortir la tête de l'eau après la crise de l'été. Encore moins de commencer à tirer à boulets rouges sur le staff et les joueurs. Nidhal Khiari avance comme argument, «le champion de la saison passée, l'EST, et son dauphin, l'USM, n'ont que deux points au compteur». Il mise beaucoup sur une victoire contre l'ESS pour que la parenthèse de l'échec face à l'ASM soit fermée.