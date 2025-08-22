Tunisie: 4e édition du colloque féminin maghrébin à Tunis - L'autonomisation économique de la femme, un défi maghrébin

Dans la foulée de la célébration de la Fête nationale de la femme, le colloque féminin maghrébin a tenu, hier matin, à Tunis, sa 4e édition, sous le signe «Raidet pour l'autonomisation et l'intégration économique maghrébine.

En fait, ce rendez-vous qui se veut fédérateur des idées et projets lancés par des femmes dans un espace maghrébin encore figé et semi-fermé devant des initiatives d'échange bien réelles. Cela étant, l'Union du Maghreb arabe (UMA) était -- et l'est encore -- mort-née dont la structure, vivement fondée le 17 février 1989, n'a pas, jusque-là, pris forme. Un colosse aux pieds d'argile ! Toutefois, l'espoir de voir les cinq pays qui la composent s'aligner sur les mêmes objectifs du développement titille encore les esprits et galvanise les énergies.

Rétablir la situation de la femme maghrébine

Ce colloque féminin en est, certes, un des catalyseurs qui tentent de réunir tous les acteurs et sensibilités socioéconomiques, dans le but de ressusciter un tel corps maghrébin, ranimer son coeur et concrétiser le rêve d'être une véritable union qui fait la force et crée la richesse.

D'ailleurs, le collectif associatif organisateur, à savoir l'association nationale du tourisme, de la culture et de l'environnement (Antce), l'association des diplômés de l'université virtuelle de Tunis (Aduvt), en partenariat avec l'association du conseil national de la jeunesse (CNJ), « Raidet » tunisienne pour l'égalité, ainsi que d'autres activistes féminines maghrébines, est conscient de cet élan solidaire et aspire, semble-t-il, au réseautage relationnel et professionnel, à même de relancer l'entrepreneuriat féminin et repenser les perspectives de coopération commune.

« On tient à réussir cette édition, réaliser ses outputs et faire de ce colloque une opportunité d'échange économique et culturel, apte à nous aider à relever tous nos défis pour plus de chance d'autonomisation de la femme maghrébine et son intégration économique », ambitionne, d'emblée, Darine Mohsni, représentante de l'Antce, membre du comité d'organisation, lors de son mot de bienvenue.

Elle espère que les travaux de ce colloque vont porter leurs fruits et remettre de l'ordre dans la maison maghrébine, à même de tirer profit des différentes expériences autonomes des participantes et leurs success stories. Compte tenu que chacune des femmes présentes au colloque a à son actif un parcours d'entreprenariat spécifique, le débat serait, certes, interactif et fructueux. Et les problématiques et soucis traités dans des ateliers du travail thématiques pourraient également déboucher sur des recommandations concrètes, en mesure de faire bouger les lignes et rétablir la situation de la femme maghrébine.

Partenaire à part entière

Et la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur (Bmice), créée en 2000, mais n'est entrée en activité qu'en 2013 et dont le siège sis à Tunis, semble être disposée à financer et accompagner tout projet féminin d'intérêt commun lancés dans la région. « Surtout que le PNB de nos pays réunis s'élève à 500 milliards de dollars, un capital colossal qui classe la zone maghrébine comme 3e puissance économique en Afrique. En faveur d'une intégration maghrébine réelle, notre région aurait pu se positionner en tête de peloton à l'échelle du continent », estime Kamel Habbachi, directeur général adjoint de la Banque.

Secrétaire général de l'UMA, depuis plus d'une année, Tarek Ben Salem n'a pas tari d'éloges pour le rôle avant-gardiste de la femme maghrébine et sa contribution à l'oeuvre du développement, en tant que partenaire économique à part entière. « On soutient toute initiative féminine visant l'autonomisation et l'intégration économique, étant donné que tout développement ne saura se concrétiser sans la participation effective de la femme, chacune de par sa position », assure-t-il.

Aujourd'hui, jeudi, les travaux commenceront par honorer des femmes artisanes participantes à l'exposition artisanale organisée en marge dudit colloque. De même, il y aura, comme prévu, l'adoption du statut du secrétariat général de l'Union féminine maghrébine à Tunis.