ADDIS-ABEBA — Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a adopté, à l'initiative de l'Algérie et sous sa présidence, un communiqué définissant un processus clair pour renforcer la complémentarité entre les architectures continentales de sécurité et de gouvernance, dans le cadre de sa contribution active à la promotion de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique.

Ce communiqué a été adopté lors d'une réunion du CPS présidée par le Représentant permanent de l'Algérie auprès de l'UA et président du Conseil pour le mois d'août, Mohamed Khaled.

Lors de cette réunion consacrée au renforcement de la coordination entre le CPS et la Plateforme de l'Architecture africaine de gouvernance et de l'Architecture africaine de paix et de sécurité (AGA-APSA) et le Sous-comité sur les droits de l'homme, la démocratie et la gouvernance, l'accent a été mis sur l'urgence de renforcer la synergie et la coordination institutionnelle entre les deux Architectures.

Cette démarche vise à harmoniser les initiatives et à coordonner leur mise en oeuvre afin d'obtenir des résultats collectifs dans les domaines des droits de l'homme, de la démocratie, de la gouvernance, de l'alerte précoce et du règlement des conflits, et de contribuer, ainsi, à la réalisation des objectifs de l'Agenda 2063.

Face aux défis actuels, le CPS a exprimé sa vive préoccupation quant à la montée des menaces géopolitiques, notamment les ingérences étrangères et l'exploitation illicite des ressources naturelles du continent.

Aussi, le CPS a appelé à une réponse urgente de l'UA, à travers la mise en place de mécanismes unifiés pour faire face aux crises et aux menaces, consolider la souveraineté africaine et protéger les intérêts du continent.

Sur proposition de l'Algérie, le Conseil de paix et de sécurité a également appelé la Commission de l'UA, en coordination avec la Plateforme AGA-APSA, le Sous-comité sur les droits de l'homme, la démocratie et la gouvernance et le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), à mettre en place une matrice globale définissant l'ensemble des cadres juridiques de l'UA en matière de gouvernance, de droits de l'homme et de paix et de sécurité, à en évaluer l'efficacité et à élaborer un plan d'action cohérent pour relever les défis complexes.

Le CPS a, par ailleurs, exhorté les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait, à ratifier les instruments et traités portant sur les valeurs communes de l'UA, en particulier la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG), les invitant à les intégrer dans leurs législations nationales.

Dans le même contexte, le communiqué a appelé les Etats membres à apporter le soutien politique nécessaire à la mise en oeuvre du Rapport sur la gouvernance en Afrique, élaboré par la Plateforme AGA-APSA sous la supervision du MAEP, dont le Forum des chefs d'Etat et de Gouvernement est présidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, jusqu'en février 2026.

Affirmant que l'être humain est au coeur du développement durable, le communiqué a souligné l'importance d'adopter une approche globale et intégrée dans le renforcement de la démocratie, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance, tout en insistant sur la nécessité d'une participation active des jeunes et des femmes et de la mobilisation des organisations de la société civile, des médias et du milieu universitaire, afin de rapprocher le CPS, et à travers lui l'UA, des peuples africains.