Afrique: Haltérophilie/Championnat d'Afrique (cadets/juniors) - L'Algérie termine sa participation avec 23 médailles dont six en or

21 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ACCRA — L'équipe nationale algérienne d'haltérophilie (cadets et juniors) a clôturé sa participation aux Championnats d'Afrique (cadets et juniors) d'Accra au Ghana, qui prend fin vendredi, avec une moisson de 23 médailles (6 or, 10 argent et 7 en bronze), après trois journées de compétition, a indiqué la Fédération algérienne d'haltérophilie (FAH).

Lors de la dernière journée, jouée mercredi, le junior Djabri Ayoub (88 kg), a pris la médaille d'argent du tournoi, alors que son compatriote Souhil Khaled Oukseni (79 kg), blessé, n'a pas pu monter sur le podium.

Les autres médaillés algériens du rendez-vous ghanéen en garçons sont: le cadet Mohamed Islam Touiri (71kg), avec cinq médailles (2 en or et 1 en argent chez les cadets), et 2 bronze en juniors, le cadet, Chaabi Koussai avec trois en or chez les 60kg, le junior Moussa Haroun (56kg), une or et 2 médailles d'argent.

Chez les filles, la junior Ahlam Ressani (63kg) a remporté deux médailles de bronze, Ines Driss (58 kg) a décroché six médailles d'argent, trois dans la catégorie cadette et trois chez les juniors, tandis que Saadi Bouchra (48 kg) s'est adjugée trois bronze, dans la catégorie des juniors filles.

"C'est une bonne prestation pour nos jeunes haltérophiles, et cela témoigne de la volonté et la détermination de tous les athlètes à être les dignes représentants de l'Algérie lors de cet important événement continental", a indiqué la Fédération algérienne.

Sous la conduite des entraîneurs nationaux, Fouad Bouzenada et Abdelbassat Khelfellah, la sélection algérienne est représentée par huit athlètes dont trois filles.

Il s'agit d'Ahlam Ressani (63 kg), Bouchra Saadi (48 kg) et Ines Driss (58 kg) chez les filles, et Haroun Moussa (56 kg), Souhil Khaled Oukseni (79 kg), Djabri Ayoub (88 kg),Touiri Mohamed-Islam (71 kg) et Koussai Chaabi (60 kg) chez les garçons.

