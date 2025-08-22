Algérie: PAF - Saisie de plus d'un million d'euros entre avril et juillet 2025

ALGER — Les services de la Police aux frontières (PAF), répartis sur les différents postes frontaliers, ont déjoué, entre avril et juillet 2025, plusieurs tentatives de transfert illicite vers l'étranger d'un montant de plus d'un (1) million d'euros, en sus d'autres sommes en devise, indique jeudi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Dans le cadre de la protection de l'économie nationale et de la lutte contre les infractions à la législation et à la réglementation en matière de change et de mouvement des capitaux de et vers l'étranger, les services de la PAF activant au niveau des différents postes frontaliers (aériens, maritimes et terrestres), ont réussi, durant la période allant d'avril à juillet 2025, à mettre en échec plusieurs tentatives de transfert illicite de devises vers l'étranger par des voyageurs ayant utilisé plusieurs techniques de dissimulation", précise le communiqué.

Selon le communiqué, " 1.204.422 euros, 98.795 USD, 16.640 livres sterling, 29.450 dollars canadiens, 1.000 francs suisses, 3.940 livres turques et 2.290 riyals saoudiens ont été saisis".

Par ailleurs, les services opérationnels de la PAF ont procédé, entre le 1er mars et le 19 août 2025, à la saisie de 1.619 téléphones portables de différentes marques, que des voyageurs ont tenté d'introduire sur le territoire national en les dissimulant à l'intérieur d'emballages d'autres produits, tels que des tondeuses électriques".

La DGSN rappelle, dans ce sens, aux voyageurs la nécessité de "déclarer toute somme d'argent en devises transportée lors de leurs déplacements, conformément à la législation et la réglementation en vigueur", conclut le communiqué.