Algérie: Accidents de la route en zones urbaines - 38 morts et 558 blessés en une semaine

21 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

Trente-huit (38) personnes ont trouvé la mort et 558 autres ont été blessées dans 412 accidents de la route, survenus en zones urbaines en une semaine (du 12 au 18 août), indique jeudi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Comparativement aux statistiques de la semaine dernière, le bilan fait état d'une hausse du nombre d'accidents (+24), de blessés (+67) et de décès (+21), précise la même source.

Selon le communiqué de la DGSN, "le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents (+96%) en raison du non-respect du Code de la route, notamment la distance de sécurité, l'excès de vitesse" ainsi que 'la fatigue et le manque de concentration chez le conducteur, outre l'état du véhicule".

Dans ce sens, la DGSN a exhorté les usagers de la voie publique de faire montre de prudence et de respect du Code de la route, mettant à leur disposition les numéros vert (1548) et de secours (17) pour tout signalement et ce, 24/24h.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.