Algérie: Accidents de la route en zones urbaines - 38 morts et 558 blessés en une semaine

Trente-huit (38) personnes ont trouvé la mort et 558 autres ont été blessées dans 412 accidents de la route, survenus en zones urbaines en une semaine (du 12 au 18 août), indique jeudi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Comparativement aux statistiques de la semaine dernière, le bilan fait état d'une hausse du nombre d'accidents (+24), de blessés (+67) et de décès (+21), précise la même source.

Selon le communiqué de la DGSN, "le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents (+96%) en raison du non-respect du Code de la route, notamment la distance de sécurité, l'excès de vitesse" ainsi que 'la fatigue et le manque de concentration chez le conducteur, outre l'état du véhicule".

Dans ce sens, la DGSN a exhorté les usagers de la voie publique de faire montre de prudence et de respect du Code de la route, mettant à leur disposition les numéros vert (1548) et de secours (17) pour tout signalement et ce, 24/24h.