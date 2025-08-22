Algérie: Lancement de la 5ème édition des caravanes médicales à destination des Hauts Plateaux et du Grand Sud

21 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, accompagné du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), M. Mustapha Hidaoui, a donné, jeudi à Alger, le coup d'envoi de la 5e édition des caravanes médicales à destination des régions des Hauts Plateaux et du Grand Sud.

Organisé par le Réseau algérien des jeunes, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en coordination avec le ministère de la Santé, et avec le soutien d'entreprises publiques et privées, les caravanes comptent une clinique mobile, des ambulances et des dizaines de médecins et de chefs de services médicaux, devant parcourir 17 wilayas des Hauts Plateaux et du Grand Sud jusqu'au 31 décembre prochain.

Placées sous le slogan "Ensemble pour élargir la couverture sanitaire", les caravanes permettront aux citoyens de bénéficier des soins médicaux nécessaires, dont des consultations, des diagnostics et des interventions chirurgicales mineures, ainsi que de campagnes de sensibilisation, a fait savoir le président du Réseau, Adel Gana.

A cette occasion, M. Saihi a souligné que de telles initiatives ont vocation à "renforcer la cohésion entre l'Etat et la société" et à "sensibiliser les citoyens à l'importance d'une éducation sanitaire adéquate", saluant "les efforts du Réseau algérien des jeunes en matière de sensibilisation et de solidarité".

Dans ce contexte, il a fait observer que son département a "enregistré, cette année, plus de 1.332 sorties sur le terrain au cours desquelles divers services de santé (consultations, diagnostics, traitement) ont été assurés".

"En appuyant de telles initiatives, nous réaffirmons notre engagement en faveur du bien-être des citoyens et notre volonté de hisser l'Algérie au rang des pays leaders en matière de développement sanitaire", a expliqué le ministre.

Pour sa part, M. Hidaoui a souligné la nécessité d'appuyer ces initiatives qui incarnent, a-t-il dit, "les valeurs citoyennes", mettant en avant l'engagement du secteur de la Jeunesse à "y contribuer par l'ouverture des maisons de jeunes dans les wilayas visitées pour l'hébergement des membres des caravanes".

Evoquant la création progressive de "Clubs santé jeunes", le ministre a précisé que ce projet vise à atteindre 3.000 clubs du genre à travers le territoire national en vue de "renforcer la sensibilisation des jeunes aux enjeux de santé".

