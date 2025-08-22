Algérie: Sidi Bel-Abbes - Présentation de la pièce de théâtre 'Ibadate'

SIDI BEL ABBES — La salle de cinéma El Amarna de Sidi Bel-Abbes a accueilli, dans la soirée de mercredi, une pièce de théâtre intitulée "Ibadate" (Exterminations), produite par le Théâtre régional de Sidi Bel-Abbes, dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale du Moudjahid, qui célèbre la double date de l'offensive du Nord Constantinois (20 août 1955) et du Congrès de la Soummam (20 août 1956).

Le public a suivi avec admiration les détails de cette représentation, considérant que la pièce illustre parfaitement le rôle du théâtre dans la préservation de la mémoire nationale et la consolidation des valeurs de sacrifice et de liberté.

La direction de la culture et des arts de Sidi Bel-Abbes a indiqué que ce spectacle rend également hommage à la mémoire du grand écrivain et dramaturge Kateb Yacine. Sur scène, plusieurs générations d'artistes se sont unies pour offrir une fusion entre création théâtrale et histoire nationale, transformant ainsi la scène en une mémoire vivante vibrante des pages de la Révolution et de la lutte.

De son côté, la cellule de communication du Théâtre régional de Sidi Bel-Abbes a indiqué que cette oeuvre théâtrale est le fruit du travail d'un groupe de créateurs qui ont revisité le parcours artistique et humain de Kateb Yacine, proposant une vision esthétique inspirée de l'histoire, qu'ils ont su recréer avec un langage original.