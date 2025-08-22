Algérie: Sidi Bel-Abbes - Présentation de la pièce de théâtre 'Ibadate'

21 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

SIDI BEL ABBES — La salle de cinéma El Amarna de Sidi Bel-Abbes a accueilli, dans la soirée de mercredi, une pièce de théâtre intitulée "Ibadate" (Exterminations), produite par le Théâtre régional de Sidi Bel-Abbes, dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale du Moudjahid, qui célèbre la double date de l'offensive du Nord Constantinois (20 août 1955) et du Congrès de la Soummam (20 août 1956).

Le public a suivi avec admiration les détails de cette représentation, considérant que la pièce illustre parfaitement le rôle du théâtre dans la préservation de la mémoire nationale et la consolidation des valeurs de sacrifice et de liberté.

La direction de la culture et des arts de Sidi Bel-Abbes a indiqué que ce spectacle rend également hommage à la mémoire du grand écrivain et dramaturge Kateb Yacine. Sur scène, plusieurs générations d'artistes se sont unies pour offrir une fusion entre création théâtrale et histoire nationale, transformant ainsi la scène en une mémoire vivante vibrante des pages de la Révolution et de la lutte.

De son côté, la cellule de communication du Théâtre régional de Sidi Bel-Abbes a indiqué que cette oeuvre théâtrale est le fruit du travail d'un groupe de créateurs qui ont revisité le parcours artistique et humain de Kateb Yacine, proposant une vision esthétique inspirée de l'histoire, qu'ils ont su recréer avec un langage original.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.