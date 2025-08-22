Algérie: Sûreté d'Alger - Démantèlement de réseaux criminels spécialisés dans l'organisation de traversées clandestines par mer

ALGER — Les services de Police judiciaire de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé, lors d'opérations distinctes, au démantèlement de réseaux criminels organisés activant dans la migration clandestine sur le littoral est de la capitale, et à l'arrestation de 10 suspects, a indiqué, jeudi, un communiqué des services de la Sûreté nationale.

"Dans le cadre du traitement des affaires liées à la migration clandestine au sein de réseaux criminels organisés opérant sur le littoral est de la capitale, les services de la 2e Division de la Police judiciaire de Bab Ezzouar relevant de la Sûreté de la wilaya d'Alger, ont interpellé 10 suspects", précise le communiqué.

Cette opération, menée sous la supervision du parquet territorialement compétent, "s'est soldée par la saisie de quatre (4) embarcations de différents types et tailles, de 130.000 DA, d'un véhicule utilitaire, de 11 gilets de sauvetage, de deux dispositifs de commande de moteurs marins, ainsi que d'une boussole maritime et 50 litres de carburant (essence)", ajoute la même source.

Après achèvement de toutes les procédures légales, les mis en cause "ont été déférés devant les juridictions compétentes pour constitution d'association de malfaiteurs, planification et organisation de traversées clandestines par mer en contrepartie d'avantages financiers, et mise en danger de la vie d'autrui", a conclu le communiqué.