Algérie: Journée nationale du Moudjahid à Mascara - Ouverture de la première édition des journées historiques ' Le prix de la liberté'

21 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

MASCARA — La première édition des Journées historiques "Le Prix de la Liberté" a été inaugurée jeudi à la Maison de la culture " Abi Ras Ennaciri " de Mascara, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid, commémorant le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois (20 août 1955) et du Congrès de la Soummam (20 août 1956).

Organisée à l'initiative de la Maison de la Culture, en coordination avec le Musée régional du Moudjahid, la première journée de cette manifestation a été marquée par des expositions de photographies de martyrs de la guerre de libération, à l'instar de Zighoud Youcef, Mostefa Benboulaïd, Larbi Ben M'hidi et Ahmed Zabana, ainsi que des affiches, brochures et dépliants illustrant les événements liés aux attaques dirigées par Zighoud Youcef dans le

Nord-Constantinois et au Congrès de la Soummam.

Des tableaux à l'aquarelle, réalisés par des plasticiens locaux et mettant en lumière les sacrifices du peuple algérien durant la guerre de libération, sont également exposés à cette occasion.

L'événement a attiré un large public, notamment des enfants, des jeunes et des chercheurs spécialisés dans l'histoire de la Révolution dans la région.

Le programme de cette manifestation, qui se poursuit cinq jours durant, prévoit la projection de films documentaires retraçant l'offensive du Nord-Constantinois et le Congrès de la Soummam, ainsi que la diffusion de chants patriotiques.

Deux ateliers seront également organisés autour des thèmes " Hommes immortels ", consacré à l'histoire de la guerre de libération," Poésie révolutionnaire ", destiné aux enfants inscrits aux ateliers de la Maison de la Culture. Un concours de recherche historique sur les deux événements, ciblant les enfants et les jeunes âgés de 12 à 20 ans, sera lancé.

