Algérie: Téléphonie mobile - Les opérateurs appelés à se conformer aux clauses des cahiers des charges

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a appelé, jeudi, les opérateurs de téléphonie mobile à l'impératif de se conformer aux clauses des cahiers des charges et de respecter les obligations de couverture réseau, indique un communiqué du ministère.

"Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a présidé, jeudi, une réunion tenue avec le président du conseil de l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE), Mohamed El Hadi Hannachi, qui était accompagné de cadres de cette instance, en présence des cadres du ministère, et consacrée à l'évaluation de la couverture réseau de téléphonie mobile", précise la même source.

Cette rencontre a été l'occasion d'évaluer la couverture réseau de téléphonie mobile "notamment sur les axes routiers, dont l'autoroute Es-Ouest, conformément aux instructions données précédemment à ce sujet, outre les projets en cours de réalisation par les opérateurs", note le communiqué.

Dans ce cadre, le ministre a appelé les opérateurs à l'impératif de se conformer aux clauses des cahiers des charges et de respecter les obligations de couverture, ajoute la même source.

La réunion a également abordé l'activité du courrier express domestique (régime de la simple déclaration) et du courrier accéléré international (régime de l'autorisation), où il a été décidé d'organiser, dans les prochains jours, une rencontre avec les opérateurs concernés, pour assurer un meilleur encadrement de cette activité et améliorer les services fournis aux citoyens, compte tenu de l'importance de cette activité, notamment dans le cadre du développement du commerce électronique en Algérie, conclut le communiqué.