Guinée: Drame de Manéah - Le triste témoignage d'Ibrahima Sory Camara qui a perdu toute sa famille

La forte pluie qui s'est abattue hier nuit mercredi 20 août 2025 dans le Grand Conakry a provoqué un glissement de terrain à Manéah dans la préfecture de Coyah.

Selon les témoignages recueillis sur place, de nombreuses personnes sont mortes. Il y a des portés disparus, des blessés et d'importants dégâts matériels.

Rencontré sur les lieux, Ibrahima Sory Camara, sinistré indique avoir perdu toute sa famille dans ce drame. Il raconte les faits.

<< Moi toute ma famille est partie. Mon père, ma mère, mes frères, et mes soeurs tout le monde, c'est moi seul qui reste. Nous avions un étage de trois (3) dalles, nos locataires qui étaient en haut tout le monde est décédé aussi. Moi j'étais au travail, c'est à 00 heure que je suis revenu et on m'a dit que la maison était tombée. C'est trois (3) mètres de profondeur, la machine a creusé de la nuit à ce matin, mais j'ai pas pu retrouvé ma famille, même les tôles ne sont pas sorties. Nos cohabitants d'à côté, ils ont retrouvé quatre (4) corps là-bas, et deux (2) personnes survivantes. Nous demandons humblement au gouvernement de nous aider >>, a-t-il sollicité.

Ce jeune adolescent d'une quinzaine d'années est rescapé de ce drame. Il nous a confié que lorsqu'il a entendu brusquement le bruit, il a alerté ses amis, mais ils n'ont pas cru. Malheureusement, la montagne est tombée sur eux, et lui il a couru.

Face à cette catastrophe, les citoyens sont appelés désormais à prendre leurs responsabilités dans la construction de leurs habitations.