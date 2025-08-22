Tunisie: Ligue 1 - 3e Journée - Matchs avancés - L'EST corrige la JSK

La messe était dite à la mi-temps au stade Hamda-Laouani de Kairouan mais le tenant n'a pas étanché sa soif de buts pour autant, enfonçant le clou en seconde mi-temps.

Défaite par le ST au Ennaifer lors de la ronde écoulée, la JSK n'a donc pu rééditer sa bonne entrée en matière intervenue face à l'ASS en match d'ouverture de L1. L'Espérance, de son coté, accusait jusque-là un retard à l'allumage. Tenus en échec par la Zliza et les Usémistes au tout début de la saison, les «Sang et Or» devaient enrayer ce cycle court et donc reprendre du poil de la bête à Kairouan même.

Ce faisant, coup de sifflet initial de Naim Hosni, les deux équipes se livrèrent sans round d'observation. Duels musclés et pressing constant sur le porteur, de part et d'autre, le match s'annonçait incandescent. 20', premier tournant de la rencontre grâce à un Blaili intenable. L'attaquant algérien perce sur le couloir gauche et d'une louche sert Ogbelu qui trompe Achref Krir. Le match est lancé et l'EST n'est pas rassasiée puisque quatre minutes plus tard, Blaili va tout d'abord s'assurer une bonne couverture de balle, puis pivote et enveloppe pleine lucarne. Jusque-là, le Onze à Maher Kanzari domine largement l'équipe de Ghazi Ghrairi.

Vers la demi-heure de jeu, la note aurait pu être beaucoup plus salée mais Krir est sauvé par le poteau et le manque de réactivité de Jabri. Par la suite, tout en autorité, l'EST assiège de nouveau et Yan Sass était proche de tripler la mise. On joue le temps additionnel et le supplice de la JSK se poursuit avec un 3e but signé Jabri. De retour de pause, l'EST poursuit son ascendant alors que la JSK accuse le coup, forcément. avant même d'atteindre l'heure de jeu, ce sera au tour de Sass d'enfoncer le clou grâce à un assist de l'incontournable Blaili, particulièrement en verve hier et à deux doigts de signer un doublé à moins de dix minutes de la fin. L'EST lance sa saison. La JSK s'est effondrée et devra réagir.

L'ASS et l'ESS toujours sans victoire

Hier aussi, à la réception du ST, ce sont des Cap-bonais de l'ASS, déjà dos au mur, qui ont foulé la pelouse du stade municipal de Soliman. Primo, la première mi-temps était équilibrée et secundo, un fait aussi anodin qu'insolite fut à l'actif de l'arbitre et du Cap-bonais, Mohamed Amine Ammer. On joue la demi-heure de jeu, l'ASS hérite d'un penalty, Ammer s'avance avant de s'arrêter, puis de tirer et marquer.

De suite, l'arbitre Bassem Belaid annule le but, avertit le joueur qui est dans la foulée expulsé pour somme d'avertissements. Enfin, tout comme l'ASS, l'Etoile du Sahel n'avait d'autre choix que de partir à l'assaut de l'USBG. A l'épreuve du déplacement, du côté de Ben Guerdane, l'ESS devait forcément stopper l'hémorragie, après avoir plié face à la JSO et contre le CA. Sur cette rencontre qui promettait pourtant une chaude empoignade, les bonnes intentions n'ont pas suffi puisque la réussite a fait défaut.

Résultats :

JS Kairouanaise-Espérance Sportive de Tunis (0-4)

AS Soliman-Stade Tunisien (0-0)

US Ben Guerdane-Etoile Sportive du Sahel (0-0)