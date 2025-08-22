Tunisie: Cocaïne, cannabis, or et essence - Les grandes prises de la douane tunisienne

La valeur des saisies effectuées par la garde douanière tunisienne a dépassé 138 millions de dinars au cours des sept premiers mois de l'année 2025, sans compter les moyens de transport ni les saisies fictives. C'est ce qu'a annoncé vendredi le porte-parole de la direction générale des douanes, le général Chokri Jebri.

Lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, Jebri a précisé que 9692 procès-verbaux ont été établis suite à plus de 1000 opérations de perquisition et de contrôle. Une partie importante de ces saisies est versée au Trésor public, a-t-il ajouté, soulignant que la lutte contre la contrebande se poursuit avec rigueur.

Parmi les marchandises saisies figurent 13 kg d'or, plus de 112 000 litres d'essence, 207 000 paquets de cigarettes, 17 000 paquets de tabac à narguilé (maassel), 284 000 articles d'habillement ainsi que plus de 1,1 million de pièces de feux d'artifice.

Concernant les stupéfiants, les unités douanières ont intercepté plus de 168 000 comprimés psychotropes, 58 kg de cocaïne et 154 kg de cannabis. Jebri a rappelé des opérations majeures, notamment à Sfax, où plus de 43 kg de cocaïne en provenance d'un pays voisin ont été saisis, ainsi qu'au port de la Goulette avec 35 kg de cannabis interceptés.

Le responsable a par ailleurs mis en garde contre les pratiques des réseaux de contrebande qui exploitent femmes, enfants, mineurs et personnes en situation de handicap pour faire transiter leurs marchandises illégales.