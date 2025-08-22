Tunisie: Sfax - La gare vandalisée par des supporters, des suspects arrêtés

22 Août 2025
La Presse (Tunis)

Un groupe de supporters a perpétré dans la nuit de mercredi à jeudi de graves actes de vandalisme à la gare ferroviaire de Sfax, causant des dégâts matériels importants et une interruption temporaire du trafic ferroviaire.

L'incident s'est produit vers 4h20 du matin, à l'arrivée d'un train en provenance de Tunis à destination de Gabès. Selon les autorités, les auteurs seraient de jeunes supporters d'un grand club sportif tunisien, qui ont saccagé plusieurs installations de la gare.

D'après Hichem Mnif, directeur régional Sud-Est de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), les dégâts concernent notamment le hall principal, les équipements électroniques, les façades vitrées, les portes, la salle d'attente, des climatiseurs, un café, ainsi qu'un kiosque pillé.

Le gouverneur de Sfax et les forces de sécurité sont rapidement intervenus, permettant de ramener le calme et de reprendre la circulation du train en direction de Gabès à 6h10.

Plusieurs suspects ont été interpellés, et une enquête est en cours pour identifier et poursuivre tous les responsables de ces actes de destruction de biens publics et privés.

