Afrique: Coopération militaire - Le Burkina et le Maroc renforcent leurs liens

Dans le cadre du plan annuel de coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et le Burkina Faso, une délégation marocaine, composée d'officiers de la Gendarmerie et de l'Unité de secours et de sauvetage des Forces Armées Royales a séjourné au Burkina Faso, du 18 au 21 août 2025. Cette délégation a rendu visite au Centre national de déminage et au Centre cynotechnique du Génie militaire, ainsi qu'à la Gendarmerie nationale du Burkina Faso. Les deux pays ont échangé autour des axes de coopération possibles dans

le domaine cynotechnique et celui de la lutte contre les Engins explosifs improvisés (EEI).

Riche en échanges et en actions, la visite a permis aux responsables du Centre cynotechnique de la Gendarmerie Royale du Maroc, Centre, vieux de 50 ans, de toucher du doigt les progrès rapides déjà réalisés par les sapeurs du Génie militaire et les éléments de l'Unité spéciale d'intervention de la Gendarmerie nationale (USIGN). La visite

s'est achevée par une rencontre avec la Direction de la Coopération militaire et de défense du Ministère de la Défense et des Anciens combattants (MDAC).