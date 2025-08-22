Burkina Faso: Camp vacances Faso Mêbo - Les campeurs à la découverte de l'Assemblée législative de Transition

21 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

A quelques jours de la fin de leur camp, les participants au camp vacances Faso Mêbo ont effectué, ce mercredi matin, une sortie à l'Assemblée législative de Transition (ALT) pour mieux découvrir l'institution parlementaire et connaître ses missions.

A l'hémicycle, les campeurs ont eu des échanges directs avec leur hôte du jour, le Président de l'Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma. « Merci au président du Faso pour cette initiative, qui en si peu de temps, a permis de vous inculquer des valeurs fondamentales. Nous avons là, une très bonne graine pour l'avenir », indique le président de l'ALT aux campeurs. Dr Ousmane Bougouma a exhorté les campeurs

à garder ces valeurs apprises au camp et à grandir avec, pour être des bons citoyens.

Le président de l'ALT a expliqué à ses visiteurs les missions de l'Assemblée législative

de Transition, la représentation nationale, qui est de voter la loi, de contrôler l'action gouvernementale et de consentir l'impôt. Il souligne que son institution joue un rôle capital dans la consolidation de la Nation et la quête de notre souveraineté nationale. La séance questions-réponses a permis aux campeurs d'en savoir davantage sur l'histoire de cette institution et les hommes qui l'ont animée, depuis les années 1950 à nos jours. Des moments fort enrichissants qui ont été immortalisés pour la postérité.

