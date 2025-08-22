Tunisie: Kaïs Saïed exige la prise en charge immédiate des urgences sans condition financière

22 Août 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed a effectué jeudi une visite surprise à l'hôpital de La Rabta, où il a exigé que « tout patient en état d'urgence soit pris en charge immédiatement, sans condition financière ni formalité administrative préalable ».

Durant cette visite non annoncée, le chef de l'État a inspecté le fonctionnement du service des urgences, a échangé avec le personnel médical et a écouté leurs préoccupations. Il a affirmé que « la santé humaine est une priorité » et qu'elle ne doit jamais être soumise à des contraintes matérielles ou bureaucratiques.

« Lorsqu'un citoyen arrive en état d'urgence, il est de notre devoir de l'accueillir et de le soigner immédiatement », a déclaré le président. « Il est inacceptable qu'un malade soit tenu de payer avant de recevoir des soins. C'est au médecin qu'il appartient d'évaluer l'état du patient, pas à un guichet. »

Kaïs Saïed a insisté sur le fait que les démarches administratives et les aides financières doivent intervenir après la prise en charge médicale, et non avant. Il a appelé à lutter contre les obstacles bureaucratiques qui compromettent la dignité des patients et mettent en danger leur vie.

Le président a également dénoncé des incidents récents survenus dans plusieurs régions, notamment à Gafsa, qualifiant d'« inacceptables » certaines pratiques de refus de soins. Il a affirmé que de telles situations ne doivent pas se reproduire.

La réforme du système de santé, a-t-il ajouté, doit reposer sur l'égalité, l'équité et la dignité du citoyen tunisien. Le droit aux soins, a-t-il conclu, est fondamental et ne saurait être conditionné.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.