Tunisie: 'Pas de place pour les criminels dans l'État' - Avertissement de Kaïs Saïed aux corrompus de l'Éducation

22 Août 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué jeudi une visite surprise au Centre national pédagogique où il a dénoncé fermement la "corruption endémique" dans certains établissements éducatifs, promettant que "quiconque s'est rendu coupable de corruption devra assumer pleinement ses responsabilités devant la justice".

Lors de cette visite non annoncée, le chef de l'État a catégoriquement rejeté que la distribution des manuels et cahiers subventionnés soit considérée comme une « aide » ou une « faveur », affirmant qu'il s'agit d'« un droit légitime pour chaque enfant tunisien et non une charité ». « Je déteste le mot 'aide' », a-t-il insisté.

Au cours des échanges, plusieurs employés ont dénoncé une "corruption endémique" dans certaines institutions éducatives et des représailles pour avoir révélé des irrégularités. Face à ces témoignages, le président a réagi fermement : « Quiconque s'est rendu coupable de corruption devra assumer pleinement ses responsabilités devant la justice. Il n'y a pas de place pour les criminels au sein des institutions de l'État. »

Il a en outre appelé à assainir le pays et à traduire en justice tous ceux qui ont commis des « forfaits contre le peuple », assurant que le processus de réforme se poursuivrait malgré les obstacles. « L'État ne reculera pas », a-t-il affirmé, ajoutant que les véritables responsables sont ceux qui « internalisent leurs institutions » en servant l'intérêt général sans obéir à des ordres occultes.

Le président Saïed a également adressé un message d'encouragement aux élèves et aux personnes à besoins spécifiques, saluant leurs réalisations « remarquables » et les qualifiant de « créateurs et personnes exceptionnelles ».

Enfin, il a fustigé les parties qui tentent, selon lui, « d'entraver le fonctionnement de l'État et de saboter le pays », promettant de ne pas permettre une telle situation.

