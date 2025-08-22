Tunisie: Evènements astronomiques - Une éclipse totale, visible dans le pays, au levée de la Lune, dimanche, 7 septembre 2025

21 Août 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Une éclipse totale de lune aura lieu, dimanche, 7 septembre 2025, et sera visible, à Tunis, à 18h35, heure locale (heure de levée de la lune), annonce, jeudi, l'Institut national de la météorologie (INM).

Pendant cette éclipse totale, la Lune apparaîtra dans une couleur rouge caractéristique, c'est pourquoi l'éclipse totale est parfois appelée "lune de sang". Il sera également possible d'observer Saturne, qui sera proche de la Lune pendant la phase d'éclipse totale.

"Les conditions seront idéales pour observer cet évènement astronomique", indique l'INM, car la lune se lèvera en Tunisie en pleine éclipse totale, comme dans la ville de Tunis, où elle se lèvera à 18h35 heure locale,, ce qui signifie que les observateurs verront la "lune rouge" dès son apparition.

Les horaires précis de l'éclipse sont comme suit :

-Début de l'éclipse pénombrale à 16h28 (la Lune sera sous l'horizon pour l'ensemble du territoire tunisien)

- Début de l'éclipse partielle : 17h27 (la Lune est sous l'horizon pour l'ensemble du territoire tunisien)

- Début de la phase d'éclipse totale : 18h30 (la Lune est sous l'horizon pour l'ensemble du territoire tunisien)

- Lever de la Lune à Tunis : 18h35 (en pleine éclipse totale)

- Apogée de l'éclipse : 19h11 (lorsque la Lune est au point le plus proche du centre de l'ombre de la Terre)

- Fin de l'éclipse totale : 19h52 (début de la sortie de la Lune de l'ombre de la Terre)

- Fin de l'éclipse partielle : 20h56 (sortie de la Lune de l'ombre de la Terre)

- Fin de l'éclipse pénombrale : 21h55 (sortie de la Lune de la pénombre terrestre)

Pour observer l'éclipse, l'INM recommande de choisir un emplacement offrant une vue dégagée sur l'horizon sud-est, où la Lune sera proche de l'horizon.

