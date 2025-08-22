Cote d'Ivoire: Zlecaf - Des Pme/Pmi renforcent leurs capacités en qualité et durabilité des emballages à San Pedro

Former des acteurs de Petites et moyennes entreprises et de Petites et moyennes industries (Pme/Pmi) à la gestion de la qualité et de la durabilité des emballages dans les industries agro-alimentaires, afin de les rendre plus compétitifs dans la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). C'est l'objectif que s'est fixé le Comité national de la Zlecaf, à travers un atelier de formation organisé les 20 et 21 août 2025, à San Pedro, en présence de Zagou Serge, secrétaire général 2 de la préfecture de région et d'Akpangni Amandin N'Guessan, directeur régional du Commerce et de l'Industrie.

Il s'est agi de faire connaitre aux acteurs de Pme/Pmi les types d'emballage, les normes (internationale et local) afférentes, le conditionnement et l'étiquetage des produits alimentaires. Cela, afin de renforcer leur positionnement dans les pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (Ceeac) et du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (Comesa). La formation a donc essentiellement porté, selon Sanata Berthé, la formatrice, sur la qualité générale des produits, la conformité des emballages et l'étiquetage, ainsi que sur des notions de durabilité.

À en croire N'Guessan Cédric, chef de projet au Comité national de la Zone de libre-échange continentale africaine (Cn-Zlecaf) qui représentait le secrétaire exécutif la Zlecaf a ouvert les portes d'un marché continental de plus de 1,5 milliards de consommateurs. Ce qui constitue, pour lui, une énorme opportunité dont la Côte d'Ivoire entend tirer profit. "Afin que nos entreprises y trouvent toute leur place, il est impératif qu'elles soient préparées à répondre aux exigences croissantes en matière de normes, de qualité, de certification et d'emballage. Cet atelier vient les doter d'outils pratiques et adaptés pour améliorer leurs processus de fabrication, optimiser leurs techniques d'emballage et intégrer les principes de durabilité, pour conquérir de nouveaux marchés africains", a-t-il précisé.

Et N'Guessan Cédric d'ajouter qu'il s'agit d'une initiative qui fait suite à des études menées par le secrétariat exécutif de la Cn-Zlecaf aux seins de cinq communautés économiques régionales en Afrique. Des études dont il ressort, a-t-il fait savoir, que la Côte d'Ivoire a des parts de marché importantes à prendre. Ce, à la seule condition que les acteurs locaux de Pme/Pmi alignent leurs produits sur les exigences des normes commerciales en vigueur.

Constituant la plus grande zone de libre-échange au monde, la Zlecaf est opérationnelle depuis janvier 2021, avec en son sein 54 pays africains pour un produit intérieur brut (Pib) combiné de près de 3400 milliards de dollars. Un accord qui ouvre, pour la Côte d'Ivoire, de nombreuses perspectives. Entre autres, la diversification des débouchés, l'accroissement des exportations et une intégration plus forte dans les chaines de valeur continentale.