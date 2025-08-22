Cote d'Ivoire: Droits des églises et chrétiens - L'Odec, une organisation pour la défense de leurs intérêts

21 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

L'Organisation pour les droits des églises et des chrétiens (Odec), portée sur les fonts baptismaux début mai 2025, a été officiellement présentée au cours d'une conférence de presse ce jeudi 21 août 2025, à Cocody, par ses dirigeants. Cette structure entend défendre la liberté et les droits des églises, des ministres du culte et des fidèles chrétiens.

« L'Odec se donne pour mission de défendre et représenter les droits et intérêts des églises et des chrétiens, lutter contre la christianophobie, préserver et transmettre les valeurs de la Sainte Bible ainsi que la foi chrétienne. L'Odec se veut un outil au service de la paix, de la cohésion sociale, du respect mutuel et du vivre-ensemble », a indiqué l'évangéliste Marcel Kouamenan, président de l'organisation.

Il a précisé que la structure est implantée dans les régions et départements du pays afin de mieux appréhender les réalités, les besoins et les difficultés rencontrés par les églises sur le terrain.

Selon l'évangéliste Marcel Kouamenan, par ailleurs président de la Fédération des assemblées du ministère de l'évangile (Fedame), qui regroupe des centaines d'églises, l'Odec mettra un accent particulier sur la lutte contre les dérives sectaires au sein des communautés religieuses. Car dit-il, certaines personnes ternissent l'image de l'église sur les réseaux sociaux.

« Le directeur général des cultes vous adresse ses encouragements et, par la même occasion, me charge de vous rappeler que la direction générale des cultes, en tant que structure administrative, accompagne l'ensemble des confessions religieuses sans exclusion. Il convient également de préciser que le directeur général, Messamba Bamba, attache une grande importance à la cohésion sociale et à la paix en Côte d'Ivoire. Il invite donc toutes les confessions religieuses à s'inscrire dans ce cadre afin de bâtir une Côte d'Ivoire où règnent la paix et la cohésion sociale », a déclaré pour sa part Mme Fatoumata Diakité, représentante du directeur général des cultes.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.