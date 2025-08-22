Cote d'Ivoire: Droits des églises et chrétiens - L'Odec, une organisation pour la défense de leurs intérêts

L'Organisation pour les droits des églises et des chrétiens (Odec), portée sur les fonts baptismaux début mai 2025, a été officiellement présentée au cours d'une conférence de presse ce jeudi 21 août 2025, à Cocody, par ses dirigeants. Cette structure entend défendre la liberté et les droits des églises, des ministres du culte et des fidèles chrétiens.

« L'Odec se donne pour mission de défendre et représenter les droits et intérêts des églises et des chrétiens, lutter contre la christianophobie, préserver et transmettre les valeurs de la Sainte Bible ainsi que la foi chrétienne. L'Odec se veut un outil au service de la paix, de la cohésion sociale, du respect mutuel et du vivre-ensemble », a indiqué l'évangéliste Marcel Kouamenan, président de l'organisation.

Il a précisé que la structure est implantée dans les régions et départements du pays afin de mieux appréhender les réalités, les besoins et les difficultés rencontrés par les églises sur le terrain.

Selon l'évangéliste Marcel Kouamenan, par ailleurs président de la Fédération des assemblées du ministère de l'évangile (Fedame), qui regroupe des centaines d'églises, l'Odec mettra un accent particulier sur la lutte contre les dérives sectaires au sein des communautés religieuses. Car dit-il, certaines personnes ternissent l'image de l'église sur les réseaux sociaux.

« Le directeur général des cultes vous adresse ses encouragements et, par la même occasion, me charge de vous rappeler que la direction générale des cultes, en tant que structure administrative, accompagne l'ensemble des confessions religieuses sans exclusion. Il convient également de préciser que le directeur général, Messamba Bamba, attache une grande importance à la cohésion sociale et à la paix en Côte d'Ivoire. Il invite donc toutes les confessions religieuses à s'inscrire dans ce cadre afin de bâtir une Côte d'Ivoire où règnent la paix et la cohésion sociale », a déclaré pour sa part Mme Fatoumata Diakité, représentante du directeur général des cultes.