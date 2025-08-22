Afrique de l'Ouest: Fleuves Gambie et Sénégal - Les riverains invités à maintenir les mesures préventives de la crue

Kédougou — Le chef de la brigade des ressources en eau de Kédougou (sud-est) et Tambacounda (est) appelle les riverains des fleuves Gambie et Sénégal à maintenir les mesures préventives déjà prises pour éviter des désagréments, ces deux cours d'eau étant proches de leur cote d'alerte.

"Compte tenu du niveau actuel des fleuves Gambie et Sénégal, de l'attention accordée à leur évolution depuis le début de la montée des eaux, les mesures préventives déjà prises doivent être maintenues et renforcées", a dit Idrissa Ka.

Il invite les populations de Kédougou, Mako, Gouloumbou (sud-est), Bakel (est), Matam et Podor (nord) à prendre des mesures préventives, "pour éviter des désagréments".

Selon Idrissa Ka, les derniers relevés font état d'une légère montée du niveau du plan d'eau du fleuve Gambie à Mako et Gouloumbou, d'une légère baisse à Kédougou et Simenti (sud-est).

"Si les évènements pluvio-orageux persistent dans la zone du bassin du fleuve Gambie, le niveau du plan d'eau se rapprochera davantage de la cote d'alerte", a prévenu M. Ka.

La brigade des ressources en eau de Kédougou et de Tambacounda a signalé une alerte crue sur les fleuves Gambie et Sénégal.

Les relevés du plan d'eau du fleuve Sénégal montrent deux tendances dans les stations de Bakel, de Matam et de Podor, a-t-il poursuivi.

Idrissa Ka parle d'une baisse à Bakel, qui se situe à 88 centimètres en dessous de la cote d'alerte, et d'une montée vers la cote d'alerte à Kidira avec 1 000 centimètres, contre 800 centimètres à Matam et 500 centimètres à Podor.