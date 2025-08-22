Ouganda: Le chiffre d'affaires du marché boursier ougandais s'effondre alors que les petites transactions dominent

TLDR

Les transactions sur l'Uganda Securities Exchange (USE) ont fortement ralenti la semaine dernière, le chiffre d'affaires tombant à 120,6 millions de shillings, contre 6,9 milliards de shillings la semaine précédente

L'activité s'est répartie sur huit guichets, mais la plupart des transactions ont été d'une valeur modeste

Malgré des volumes plus faibles, plusieurs titres ont progressé. QCIL a gagné 4,8 % à sh110, MTN Uganda a augmenté de 2,7 % à sh269, et Stanbic a ajouté 2,1 % à sh53.

Les transactions sur l'Uganda Securities Exchange (USE) ont fortement ralenti la semaine dernière, le chiffre d'affaires chutant à 120,6 millions de shillings, contre 6,9 milliards de shillings la semaine précédente, selon Crested Capital. L'activité a été répartie sur huit comptoirs, mais la plupart des transactions ont été modestes en valeur.

Stanbic Holdings est arrivé en tête avec 42,8 millions de shillings pour 813 867 actions, représentant 35,5% du total. MTN Uganda a suivi avec 30,6 millions de shillings, tandis qu'Uganda Clays a affiché 16,7 millions de shillings. Airtel Uganda a enregistré 14 millions de shillings, Bank of Baroda 13,6 millions de shillings et Quality Chemicals Industries Limited (QCIL) 2,6 millions de shillings. Dfcu et NIC Holdings n'ont totalisé que 242 000 sh.

Malgré des volumes plus faibles, plusieurs titres ont progressé. QCIL a gagné 4,8 % à sh110, MTN Uganda a augmenté de 2,7 % à sh269, et Stanbic a ajouté 2,1 % à sh53. Umeme, Airtel et BAT Uganda sont restés inchangés.

Parmi les sociétés cotées en bourse, la Kenya's Equity Bank a gagné 4,6%, Jubilee Holdings a augmenté de 3,8%, et KCB a grimpé de 3,6%. Kenya Airways a chuté de 3,1%, tandis que East African Breweries a glissé de 0,3%.

Points clés à retenir

La forte baisse du chiffre d'affaires reflète une accalmie dans les grands blocs de transactions, qui sont souvent à l'origine de l'activité de l'USE. Au lieu de cela, ce sont les transactions de détail qui ont dominé, se répartissant modestement entre les principaux guichets. Néanmoins, les mouvements de prix ont fait preuve de résilience, QCIL et MTN Uganda affichant des gains notables ainsi que de fortes avancées dans les banques kenyanes inscrites sur des listes croisées. L'USE reste fortement influencée par les cotations croisées de Nairobi, qui fournissent liquidité et diversification aux investisseurs ougandais. Alors que les valeurs nationales comme Stanbic et MTN continuent d'attirer l'intérêt, les performances de la semaine soulignent la dépendance de la bourse à l'égard des transactions périodiques de grande valeur pour maintenir les volumes. Les analystes estiment qu'une participation plus large et des investissements institutionnels plus importants restent essentiels pour stabiliser la liquidité de la bourse.