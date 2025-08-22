Egypte: Huit startups rejoignent le programme phare d'incubation Start IT au pays

TLDR

Huit startups égyptiennes ont été sélectionnées pour le 47e cycle du programme d'incubation Flagship Start IT, géré par le Centre d'innovation technologique et d'entrepreneuriat (TIEC) de l'Agence pour le développement de l'industrie des technologies de l'information (ITIDA).

Chaque startup recevra un soutien d'une valeur de 480 000 EGP (10 000 $), comprenant le financement, le mentorat et l'accès aux services numériques. Le programme cible les solutions basées sur les TIC et aide les entrepreneurs à créer des entreprises évolutives et prêtes à investir.

Les startups sélectionnées sont les suivantes

Cluster - une plateforme de technologie de la santé qui améliore les chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques.

Mystery Bag - une solution numérique pour réduire le gaspillage alimentaire grâce à une redistribution intelligente.

Converse2Note - transcription et codage de consultations médicales pilotés par l'IA.

Coccarohome - une plateforme de commerce électronique reliant les femmes artisans aux consommateurs.

Sportyano - découverte numérique de talents sportifs et gestion d'académies.

LRNOVA - outils de création de contenu éducatif alimentés par l'IA.

TANKER - système de surveillance de la consommation de carburant des flottes.

- système de surveillance de la consommation de carburant des flottes. eDariba - plateforme numérique de conformité fiscale pour les PME et les indépendants.

ITIDA a également lancé Start IT Perks, une plateforme d'avantages offrant un accès à prix réduit aux outils numériques des facilitateurs locaux tels que Talents Arena, Sprints et Techie Matter pour aider les startups à se développer plus efficacement.

Points clés à retenir

La dernière cohorte Start IT d'Égypte reflète les priorités nationales en matière de soins de santé numériques, d'éducation, de fintech, de logistique et de durabilité. L'inclusion de plateformes telles que Cluster et eDariba s'aligne sur la volonté du gouvernement de transformer numériquement les chaînes d'approvisionnement de la santé et la conformité fiscale. Les solutions concernant le gaspillage alimentaire, la numérisation des PME et la participation économique des femmes soulignent également l'accent mis par le programme sur l'innovation inclusive. L'expansion du soutien par le biais de Start IT Perks signale l'intention d'ITIDA de construire un écosystème plus large autour des startups en réduisant les coûts opérationnels et en donnant accès à des outils de premier ordre. Avec 47 tours de table réalisés, Start IT est devenu une pierre angulaire du pipeline des startups égyptiennes, produisant des entreprises qui passent souvent par des tours de table de financement plus importants ou par une expansion régionale. Alors que l'Égypte se positionne comme une plaque tournante de l'entrepreneuriat technologique dans la région MENA et en Afrique, de tels incubateurs sont de plus en plus essentiels pour transformer les idées naissantes en entreprises évolutives.