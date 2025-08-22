Algérie: Mine de Gara Djebilet - Discussions entre Sonarem et la société chinoise MCC pour le développement du traitement du minerai de fer

21 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Président-directeur général (PDG) du groupe Sonarem, Belkacem Soltani, a reçu, jeudi au siège du groupe, une délégation de la société chinoise MCC (China Metallurgical Group Corporation), conduite par le directeur général de MCC International, Jia Ningchuan, en présence du directeur général de l'entreprise nationale de fer et d'acier (Feral), Reda Belhadj.

La rencontre a porté sur les moyens de coopération entre les deux parties dans le projet de développement des gisements de minerai de fer de Gara Djebilet (Tindouf), notamment en ce qui concerne le traitement du minerai de fer et la réduction du taux de phosphore.

A cet égard, M. Soltani a souligné l'importance du recours aux méthodes modernes pour réduire le taux de phosphore et accélérer la réalisation des essais techniques localement, à travers la création de groupes de travail conjoints algéro-chinois, à même d'accélérer la cadence de réalisation du projet.

Il a également mis en avant les importantes potentialités minières dont regorge l'Algérie, lui permettant de répondre aux besoins des usines nationales de fer et d'acier et de s'orienter vers l'exportation à l'avenir.

De son côté, la délégation chinoise a renouvelé son intérêt à investir dans le projet, exprimant sa disposition à établir une feuille de route pour lancer les essais préliminaires et former un groupe de travail technique conjoint, en vue de contribuer à accélérer la concrétisation du projet stratégique de Gara Djebilet et à promouvoir le développement du secteur minier localement.

