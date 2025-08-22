Algérie: Hadj 2026 - Installation de la Commission d'étude des offres de participation à la fourniture de services dans les Lieux Saints

ALGER — Le directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Tahar Braik, a procédé, jeudi à Alger, à l'installation de la Commission d'étude des offres soumises par les sociétés et les établissements souhaitant participer à la fourniture des services dans les Lieux Saints, au titre de la saison du Hadj 2026/1447h, indique un communiqué de l'Office.

M. Braik a "présidé l'ouverture des travaux et procédé à l'installation de la Commission d'étude des offres soumises par les sociétés et les établissements souhaitant participer à la fourniture des services dans les Lieux Saints (Arafat, Mina et Mouzdalifa), au titre de la saison du Hadj 2026/1447h, et ce, dès la fin du délai de dépôt des offres", précise le communiqué.

Cette commission, présidée par l'ONPO, est composée de représentants du "ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, du ministère de la Santé, du ministère des Transports et du ministère du Tourisme et de l'Artisanat", ainsi que des représentants de "la Banque d'Algérie et de la Protection civile, outre des cadres de l'ONPO", ajoute la même source.

Le travail de la Commission s'inscrit dans le cadre des préparatifs relatifs à la saison du Hadj 2026/1447h, note le communiqué.