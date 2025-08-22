Algérie: Feux de forêt - La diminution relative des superficies touchées confirme l'efficacité des mesures prises

ALGER — Les superficies touchées par des feux de forêt ont relativement diminué jusqu'au mois d'août courant, par rapport à la même période de 2024, ce qui confirme l'efficacité des mesures et dispositions prises dans le cadre de la campagne nationale de prévention et de lutte contre les feux de forêt, a indiqué jeudi un communiqué de la Direction générale des forêts (DGF).

Jusqu'au 20 août 2025, 2.296,71 hectares ont été touchés par des feux contre 2.879,70 hectares à la même période de 2024, a précisé le communiqué, soulignant la nécessité de maintenir ce résultat positif, à travers la conjugaison des efforts des différents intervenants et la contribution vitale de la société civile.

Le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche élabore, à travers la DGF, un plan national annuel de prévention et de lutte contre les feux de forêt, qui sont parmi les risques majeurs auxquels l'Algérie est confrontée.

Dans le cadre des efforts de prévention des feux de forêt, les hautes autorités ont adopté une nouvelle stratégie axée sur la proactivité et l'approche participative, à travers la coordination avec différents acteurs et la mise à contribution de la société civile, en sus du durcissement des peines à l'encontre des pyromanes, de l'acquisition de nouveaux moyens d'intervention, notamment aériens, et de l'utilisation des nouvelles technologies, en particulier les drones, selon la même source.

La DGF a, par ailleurs, appelé les citoyens habitant à proximité de zones forestières et les usagers de tels espaces à faire preuve de vigilance et à signaler immédiatement tout départ de feu via les numéros verts dédiés à cet effet.

Les 17, 18 et 19 août derniers, les services de la DGF ont pris toutes les mesures nécessaires pour garder la situation sous contrôle au niveau des structures décentralisées, suite à un bulletin spécial des services météorologiques faisant état d'une hausse des températures accompagnée de vents forts dans plusieurs wilayas, a rappelé le communiqué.

Durant cette période, 39 incendies ont été enregistrés, ayant détruit 233,84 hectares de couvert végétal.

Tizi Ouzou a enregistré 12 incendies (93,80 hectares détruits), Béjaïa 4 incendies (93,50 hectares), Jijel 5 incendies (17,50 hectares), Skikda 6 incendies (13,25 hectares), Souk Ahras 2 incendies (6 hectares) et Tipasa 3 incendies (3,60 hectares).