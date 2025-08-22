Algérie: Dessalement de l'eau de mer - La grande station de Koudiet Eddraouch à El Tarf entre en production à pleine capacité

ALGER — Le groupe Sonatrach a annoncé, jeudi dans un communiqué, l'entrée de la grande station de dessalement de l'eau de mer de Koudiet Eddraouch (El Tarf) en phase de production à pleine capacité, estimée à 300.000 mètres cubes par jour, soit l'équivalent de 300 millions de litres d'eau dessalée, après l'achèvement des tests techniques et des contrôles de qualité.

L'entrée de cette grande station en phase de production à pleine capacité, ce jeudi à 16h31, est le fruit d'un processus technique et expérimental intégré, ayant suivi son inauguration officielle par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le 25 février 2025.

Toutes les étapes techniques et expérimentales avaient été finalisées avec succès, y compris les essais mécaniques, les contrôles de qualité et la vérification de conformité aux normes de sécurité, selon le Groupe.

L'entrée de ce projet stratégique en phase de production à pleine capacité reflète l'engagement de Sonatrach, à travers sa filiale Algerian Energy Company (AEC), à mettre en oeuvre le premier programme national complémentaire visant à renforcer la sécurité hydrique de l'Algérie dans des délais records, ajoute la même source.

La réalisation de cette Grande station a été confiée à la Société algérienne de réalisation de projets industriels (SARPI), dans le cadre d'une approche nationale fondée sur la mobilisation des compétences et des capacités locales ayant pris en charge les différentes phases du projet, dès les études préliminaires jusqu'à la mise en service, note le communiqué.

Pour Sonatrach, la grande station de Koudiet Eddraouch représente un acquis stratégique dans le processus de réalisation de la sécurité hydrique nationale et une preuve sur la capacité du groupe à relever les défis du développement du pays, à travers la mobilisation des énergies nationales et la consécration d'une approche responsable et pérenne, au service de l'économie et de la société.