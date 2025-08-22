Cameroun: Inéligibilité du président Paul Biya - Le verdict du conseil constitutionnel attendu ce vendredi

Ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun et candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, Me Akere Muna conteste la validité de la candidature du président sortant Paul Biya. Investi par le parti Univers, Me Akere Muna a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel.

L'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun demande que la candidature de Paul Biya soit invalidée, car, à 92 ans, chacune de ses apparitions publiques "est désormais chorégraphiée pour masquer sa dépendance et ses limites physiques. Les protocoles sont adaptés non pas pour servir le peuple, mais pour accommoder un homme dont l'état exige une assistance permanente".

Le Conseil a donné rendez-vous ce vendredi 22 août à 11 heures au Palais des Congrès de Yaoundé, siège de l'institution.

Dans son dossier, le candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, Akere Tabeng Muna a introduit des éléments comme des photos.

Il explique par ailleurs que le président Paul Biya a donné des preuves de sa dépendance vis-à-vis des tiers au cours des dernières années.

Les instances qu'il préside dont le Conseil des ministres, le Conseil supérieur de la magistrature n'ont pas siégé depuis des années.

Au sein de son propre parti politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir depuis le 6 novembre 1982, le mandat des organes dirigeants a expiré, mentionne l'avocat dans l'une de ses sorties médiatiques.

Pour nombre d'observateurs de la scène politique camerounaise, la requête de Me Akere Muna semble fondée, d'autant qu'elle s'appuie notamment sur son état de santé qui ne lui permettrait plus de jouer son rôle. "Il est surprenant quand même qu'un candidat à la présidentielle soit totalement invisible", nous a ainsi précisé Jean-Bruno Tagne, journaliste et directeur général de la chaîne web NAJA TV.

L'ancien président de l'Union panafricaine des avocats est certain d'être fondé dans sa requête. Mais, l'instance qu'il a saisie est connue pour ses décisions qui pour la plupart la déclarent incompétente. L'on espère que le verdict du conseil constitutionnel semble connu d'avance car, il dépend directement de la présidence de la république. Et pour preuve, "c'est elle qui a rejeté illégalement et en mondo vision la candidature de Maurice Kamto Kamto à l'élection présidentielle 2025" affirme Maître Abena, Avocat au barreau du Cameroun et membre du conseil juridique de l'asbl CEBAPH ( Cercle Belgo-Africain pour la Promotion humaine).