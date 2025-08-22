Sénégal: Vers une cartographie physique et numérique des organisations communautaires de base

Un projet d'élaboration d'un Référentiel national des organisations communautaires de base (RN/OCB) a été lancé jeudi, à Dakar, dans le but de mettre en place un répertoire à la fois physique et numérique des organisations communautaires présentes sur le territoire national.

"Ce nouvel outil constituera un répertoire à la fois physique et numérique de l'ensemble des organisations communautaires présentes sur le territoire national", a expliqué Paul Biagui, coordonnateur dudit projet.

La mise en oeuvre de ce projet permettra désormais "de savoir qui est où, qui fait quoi, et les organisations qui existent au niveau national", a-t-il précisé lors de la cérémonie officielle de lancement, présidée par la ministre de la Famille et des Solidarités, Maimouna Dièye.

Son collègue chargé de Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione, a pris part à cette cérémonie, de même que la représentante de la Banque mondiale, Keiko Miwa.

Jusqu'ici, a rappelé Paul Biagui, chaque ministère ou structure sectorielle disposait de sa propre base de données, ce qui ne permet pas de fournir de statistiques fiables et consolidées. "À l'image du Registre national unique (RNU), le RN/OCB viendra combler ce vide en offrant aux autorités un outil d'aide à la décision et de suivi des activités communautaires", a-t-il fait savoir.

Le projet de Référentiel national des organisations communautaires de base s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (FASAWOC), financé à hauteur de 90 millions de dollars par la Banque mondiale et mis en oeuvre au Sénégal par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

La représentante résidente de la Banque mondiale en compagnie de la ministre de la Famille et des Solidarités

Le coordonnateur du RN/OCB a en outre indiqué que le processus de collecte de données prévoit le recrutement de 126 enquêteurs et 15 contrôleurs qui seront déployés dans toutes les régions du pays. "Une formation préalable sera organisée pour ces agents afin de garantir la qualité du travail", a-t-il précisé.

Les résultats attendus portent sur la mise à disposition de données exhaustives, consensuelles et fiables, ainsi que la création d'une plateforme numérique accessible à tous, permettant aussi bien aux citoyens qu'aux décideurs d'avoir une visibilité sur les OCB.

Pour assurer la durabilité et la mise à jour du référentiel, M. Biagui a également annoncé la mise en place d'une "plateforme dynamique" alimentée régulièrement par les services déconcentrés de l'État.

La représentante résidente de la Banque mondiale au Sénégal, Keiko Miwa, a signalé que le projet de RN/OCB comprend notamment la construction d'un campus pour l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique (ENSAE).

Le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), Abdou Diouf

"Nous espérons que ce campus contribuera à l'éclosion de nouveaux talents et à perpétuer la tradition d'excellence du Sénégal dans le domaine statistique", a-t-elle dit.

Keiko Miwa a réaffirmé "l'engagement de la Banque mondiale à accompagner le gouvernement du Sénégal" dans l'amélioration de la qualité des produits statistiques et dans le développement du référentiel national des OCB.

Cela facilitera, selon elle, le suivi et l'évaluation de la Stratégies nationale de développement 2025-2029, dans un contexte de redressement économique et social.

Le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), Abdou Diouf, a de son côté annoncé l'établissement d'un partenariat opérationnel entre le Registre national unique et le Référentiel national des OCB, afin "d'améliorer significativement le dispositif de ciblage" des politiques publiques.