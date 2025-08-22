Sénégal: La mairie de Podor décaisse plus de 4 millions de francs CFA pour des activités de reboisement

Podor — La mairie de Podor (nord) va financer des activités de reboisement pour un cadre de vie plus accueillant, à travers "un plan d'action ambitieux" financé à hauteur de 4,5 millions de francs CFA, a-t-on appris du premier adjoint de cette commune de la région de Saint-Louis.

"Pour participer à l'amélioration du cadre de vie dans la ville, la mairie a décaissé un montant de 4,5 millions de francs CFA pour soutenir cette initiative, qui sera marquée par des activités de reboisement", a annoncé Assane Yaba Mbodj, lors d'une réunion de présentation dudit plan d'action.

Un comité technique sera mis en place pour procéder à l'identification des sites et des artères de la ville qui bénéficieront de ce projet, dont l'avenue El Hadji Oumar Tall et la route de l'aérodrome.

"L'objectif de ce projet est de créer un environnement accueillant et agréable pour les populations de la commune de Podor. Les arbres et les plantes contribueront non seulement à embellir la ville, mais aussi à améliorer la qualité de l'air et à réduire les effets du changement climatique", a-t-il expliqué.

Assane Yaba Mbodji invite les habitants à participer activement à ce projet et à prendre soin des arbres.

"Ensemble, les autorités locales et les citoyens vont travailler pour créer un cadre de vie plus beau et plus durable pour les générations futures", a-t-il dit.