Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Ligue des champions et Ligue Europa)

22 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue des champions, match aller des barrages

Pafos prend une option en s'imposant 2-1 sur le terrain de l'Etoile Rouge de Belgrade. Remplaçant, Mons Bassouamina est entré à la 73e. Buteur lors de sa première apparition, le 22 juillet, l'international congolais a, depuis, été utilisé avec parcimonie (3 entrées, 64 minutes de jeu).

Match retour le mardi 26 à Pafos.

Ligue Europa, matches aller des barrages

Reversé de Ligue des champions, Rijeka s'impose 2-1 face au PAOK Salonique. Avec Merveil Ndockyt remplacé à la 75e.

Match retour en Grèce le 27 août.

Pour son entrée dans la compétition, Samsunspor s'incline en déplacement chez les Grecs du Panathinaikos (1-2). Titulaire, Antoine Makoumbou a été remplacé à la 88e.

Match retour en Turquie le 26 août.

L'AEK Larnaca chute chez les Norvégiens de Brann (1-2). Les co-équipiers de Jérémie Gnali, suspendu après son expulsion à Varsovie lors du 3e tour préliminaire, conservent toutefois une chance de qualification avant le match retour à Larnaka le 27 août.

