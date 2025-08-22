Ligue des champions, match aller des barrages

Pafos prend une option en s'imposant 2-1 sur le terrain de l'Etoile Rouge de Belgrade. Remplaçant, Mons Bassouamina est entré à la 73e. Buteur lors de sa première apparition, le 22 juillet, l'international congolais a, depuis, été utilisé avec parcimonie (3 entrées, 64 minutes de jeu).

Match retour le mardi 26 à Pafos.

Ligue Europa, matches aller des barrages

Reversé de Ligue des champions, Rijeka s'impose 2-1 face au PAOK Salonique. Avec Merveil Ndockyt remplacé à la 75e.

Match retour en Grèce le 27 août.

Pour son entrée dans la compétition, Samsunspor s'incline en déplacement chez les Grecs du Panathinaikos (1-2). Titulaire, Antoine Makoumbou a été remplacé à la 88e.

Match retour en Turquie le 26 août.

L'AEK Larnaca chute chez les Norvégiens de Brann (1-2). Les co-équipiers de Jérémie Gnali, suspendu après son expulsion à Varsovie lors du 3e tour préliminaire, conservent toutefois une chance de qualification avant le match retour à Larnaka le 27 août.